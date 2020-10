200€ di sconto sullo smart TV LG OLED da 55″ nel Solo per oggi Mediaworld

Siamo arrivati alla fine anche di questo mese di ottobre, che ha visto il suo massimo sicuramente con le offerte del Prime Day, ma non sono mancate tantissime altre occasioni che hanno permesso agli italiani di acquistare i loro prodotti preferiti a prezzi scontati. Tali occasioni si presentano anche oggi, come ad esempio le offerte giornaliere di Mediaworld, che per solo 24 ore propone una selezione di prodotti a prezzi interessanti, tra cui smart TV, smartphone e svariati elettrodomestici.

Tra questi vogliamo segnalarvi il televisore LG OLED 55CX6LA da 55 pollici, una delle migliori smart TV realizzate dall’azienda, nonché tra le migliori in assoluto che possiate acquistare, dotato di un pannello OLED che non conosce compromessi e della tecnologia più avanzata attualmente disponibile, come il processore A9 di terza generazione che, oltre a migliorare al massimo la vostra esperienza visiva, ottimizza anche l’audio, rendendolo più chiaro durante i dialoghi ed enfatizzando i bassi durante le scene d’azione di un film, ottenendo così un’esperienza che potrebbe persino farvi evitare di comprare una soundbar.

Proposto oggi a 1.499,00€ invece di 1.699,00€, LG OLED 55CX6LA è un televisore capace di mostrare i muscoli anche se collegato alla vostra console, dal momento che vanta del supporto Nvidia G-Sync, una tecnologia che riduce al minimo i fastidiosi lag e con tempi di risposta, pensate un po’, di soli 1ms, paragonabili a quelli di un monitor da gaming. Si tratta quindi di uno smart TV che può essere utilizzato in tutte le occasioni e riteniamo sia un buon investimento per coloro che vogliono sfruttare appieno le potenzialità delle prossime console, oltre ovviamente ad essere il modello ideale per chi desidera godersi film e serie TV senza perdere il minimo dettaglio.

Proposte, quelle di Mediaworld, che non si limitano solo a questo televisore, ed ecco perché suggeriamo di dare un’occhiata alla pagina relativa all’iniziativa, così che possiate consultare tutte le offerte disponibili nel dettaglio. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

