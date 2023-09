Se non siete clienti Prime, perché il vostro abbonamento è scaduto o perché non ne avete mai usufruito prima, ci sono valide ragioni per considerare ora l’attivazione di un piano. Prima di tutto, perché avrete l’opportunità di accedere all’imminente Festa delle Offerte Prime di ottobre, e poi perché potrete utilizzare Kindle Unlimited gratuitamente per ben 3 mesi. Come sempre, Amazon consente di disattivare l’abbonamento di Kindle Unlimited prima del rinnovo automatico, garantendo così che non dobbiate sborsare nemmeno 1,00€ se decidete di non continuare.

Al momento non possiamo stabilire con certezza fino a quando i clienti Prime potranno usufruire di questo vantaggio. Tuttavia, è importante notare che questa offerta è disponibile anche per coloro che attualmente non sono iscritti a Prime, con un periodo di prova gratuito limitato però a 30 giorni. Se siete già utenti di Kindle Unlimited, nulla cambierà per voi, mentre coloro che hanno già usufruito di una promozione simile negli ultimi 36 mesi non saranno idonei per questa offerta.

Kindle Unlimited, chi dovrebbe iscriversi?

Se leggete molto e amate avere accesso a una vasta libreria di libri ed eBook senza doverli acquistare singolarmente, Kindle Unlimited è senza dubbio il miglior modo per godersi questi contenuti digitali, magari con uno dei migliori eBook reader. Con esso, potrete infatti leggere un numero illimitato di titoli inclusi nell’abbonamento, con la possibilità di rileggerli o continuare da dove vi eravate fermati.

Sebbene il servizio sia principalmente noto per l’ampia selezione di libri, include anche una varietà di altri tipi di contenuti che possono invogliare anche i non amanti della lettura a provare il servizio. Questo grazie alla presenza degli audiolibri, che offrono un approccio innovativo alla lettura, coinvolgendovi nelle storie anche quando non avete il tempo di leggere fisicamente un libro o desiderate semplicemente variare il tipo di lettura.

Un altro vantaggio che potrebbe manifestarsi dopo l’iscrizione a Kindle Unlimited è la possibilità di liberare spazio nella vostra libreria fisica, proprio perché la piattaforma offre milioni di eBook, inclusi molti titoli che potreste non conoscere e che potrebbero sostituire quelli che già avete. La scoperta continua di nuovi titoli porta a un significativo risparmio economico rispetto all’acquisto di libri a prezzo pieno, considerando che tutti questi titoli sono inclusi nello stesso abbonamento.

Inoltre, vale la pena notare che Amazon offre raramente promozioni estese su Kindle Unlimited durante l’anno, con le quali è possibile ottenere più mesi di prova gratuita invece dei consueti 30 giorni. Quindi, se state pensando di iscrivervi a questo servizio, è sensato cogliere l’occasione ora e sfruttare un periodo di prova più lungo per esplorare l’ampia gamma di eBook disponibili su Kindle Unlimited. Per iniziare, vi lasciamo il link alla pagina promozionale dove potrete completare la registrazione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!