30° anniversario Sonic: Zavvi regala un asciugamano da palestra

In occasione del 30° anniversario di Sonic, come poteva un portale come Zavvi non attivare una promozione dedicata a quello che è un franchise che, ancora oggi, riscuote un enorme successo, tra videogiochi, fumetti e serie animate. I fan del porcospino più veloce del mondo potranno quindi approfittare di un’iniziativa che consiste nell’acquistare almeno 2 articoli a tema Sonic e ricevere in omaggio un bellissima asciugamano da palestra, sempre a tema Sonic ovviamente.

Vale la pena sottolineare però che l’asciugamano lo si riceve in regalo solo se si aggiunge nel carrello una delle tante magliette compatibili con la promozione. Ad ogni modo, sul portale è possibile trovare anche diversi sconti su una serie di articoli che, ne siamo certi, sapranno attirare l’interesse di molti appassionati. Uno di questi è il supporto per smartphone di Tail di Sonic, che può essere usato anche per ricaricare vari dispositivi, grazie alla presenza di un cavo micro-USB da ben 3 metri con adattatore Lightning, oltre a sostenere dispositivi come gamepad e controller per console.

Un altro articolo che sicuramente farà impazzire i fan del noto personaggio sono queste scarpe esclusive di Sonic The Hedgehog, fatte a mano e personalizzate per ogni ordine, oltre ad essere realizzati con materiali di qualità, con la classica allacciatura con lacci, un puntale in gomma e una silhouette alta. Inoltre, essendo molto limitate e un’esclusiva di Zavvi, è molto probabile che termineranno in un batter d’occhio, motivo per cui consigliamo a qualsiasi fan di non indugiare troppo.

Detto ciò, il catalogo di Zavvi contiene numerosi articoli dedicati a Sonic, al punto che non possiamo far altro che invitarvi a visitare la pagina promozionale e scegliere con cosa arricchire la vostra stanza personale o guardaroba. Come sempre, non dimenticate di seguire i nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciale Codici Sconto. Buono shopping!

