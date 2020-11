30% di sconto da Geox per il Cyber Monday

Conclusosi il periodo relativo al Black Friday, non si arrestano le offerte Geox che, forse già con un pensiero al prossimo Natale, seguono il trend del popolarissimo Cyber Monday per offrirci un’ultima occasione di acquisto a prezzi bassi prima della fine dell’anno. Una “stranezza” per altro replicata da altri store che, non paghi del Black Friday, e pur non proponendosi con alcun prodotto tech, stanno comunque proponendosi in rete con numerose offerte per questa ultima giornata a tema.

E così anche Geox, che dopo un ottimo Black Friday è tornata alla carica con una ricca serie di sconti, capaci di garantire un taglio ai prezzi pari al 30% su scarpe per uomo, donna e bambini, e con proposte che sembrano perfette tanto per affrontare l’ultimo giro di boa della stagione autunnale, quanto il ben più freddo (e bagnato) periodo invernale.

Avrete tempo solo fino alla fine della giornata di oggi per completare i vostri acquisti a prezzo scontato, potendo così regalare (o regalarvi) uno splendido paio di ottime scarpe Geox, caratterizzate dalla loro inimitabile suola traspirante che, pur mantenendo i piedi caldi e asciutti, vi assicura un’eccellente areazione per i vostri piedi il che è ottimo, specie in vista delle più impervie giornate invernali, in cui neve e pioggia mettono a dura prova le nostre passeggiate. Ancora una volta, ciò è merito della tecnologia sviluppata da Geox chiamata “mesh 3D”, che permette all’azienda di confezionare le proprie calzature in una gomma ammortizzata che incentiva la traspirabilità, rendendo la suola comoda ma impermeabile e garantendo al piede di restare caldo.

Insomma, le offerte del Cyber Monday di Geox sembrano davvero l’ideale per affrontare i prossimi mesi di freddo e pioggia, motivo per cui vi proponiamo quella che è la nostra selezione di calzature in sconto, pur vero che l’invito resta comunque quello di dare un’occhiata all’intera proposta di scarpe Geox in promozione, così che possiate scegliere quella che meglio si addice ai vostri gusti ed al vostro stile. Inoltre, come ormai saprete, abbiamo inaugurato diversi canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!