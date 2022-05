Se siete alla ricerca di un notebook in grado di unire prestazioni e praticità, mantenendo comunque un occhio di riguardo al prezzo, allora la promozione che vi propone oggi Amazon è da non lasciarsi sfuggire, perché vi permetterà di acquistare un bellissimo ASUS VivoBook Pro 15 con uno sconto di ben 300€ sul suo prezzo di listino!

Parliamo di un computer portatile dotato di un brillante schermo OLED da 15,6″, capace di racchiudere le migliori tecnologie in soli 1.65kg per essere sempre pronto a seguirvi in ufficio o in viaggio offrendo ottime prestazioni sia nel lavoro che per l’intrattenimento. In questa occasione può essere vostro a soli 999,00€ per un periodo di tempo limitato, con uno sconto del 23% sul suo prezzo originale di 1.299,00€!

L’ASUS VivoBook Pro 15 è un ideale compagno per le attività quotidiane, grazie al suo processore Intel Core i7-11370H di undicesima generazione che consente di gestire con facilità qualsiasi applicativo di cui abbiate bisogno, operando a frequenze da 3.30 Ghz sui suoi 4 core da 8 thread che utilizzano in modo efficiente gli 8Gb di memoria DDR4 e il veloce disco interno da 512Gb.

Questo notebook mette al centro dell’esperienza utente il suo display Full HD OLED da 15.6″ NanoEdge dai bordi sottilissimi, che mostra immagini brillanti e colori accesi grazie alla luminosità fino a 600nit e il supporto alla gamma estesa di colori HDR true black. Lo schermo esalta al meglio le immagini generate dalla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 3050, capace di prestazioni eccezionali nel gaming, raggiungendo frequenze fino a 120Hz con eccezionali tempi di risposta di 0.2 ms, e in grado facilitarci sul lavoro riducendo i tempi di elaborazione nel rendering e nel montaggio video.

ASUS VivoBook Pro 15 offre inoltre tutte le funzionalità necessarie ad integrarsi in ogni ambiente di lavoro, racchiudendo in soli 1.65 kg e meno di 2 cm di spessore ottime prestazioni, ma anche numerose funzionalità utilissime come l’AI Noise-Canceling, che consente di partecipare alle videoconferenze annullando i rumori esterni e normalizzando le voci dei partecipanti, che risultano chiare e pulite. La connettività è garantita dalla presenza di porte Thunderbolt 4 USB-C, porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e USB 2.0, con la possibilità di sfruttare la velocità del Wi-Fi 6 per connettersi a internet o alla rete aziendale, sfruttando la tecnologia ASUS WiFi SmartConnect che seleziona sempre la migliore fonte Wi-Fi disponibile.

In conclusione, questo notebook offre davvero tutto il necessario per accompagnarci quotidianamente tra lavoro e intrattenimento, offrendo ottime prestazioni e grande praticità in ogni situazione. Considerando il forte sconto che ci propone Amazon per un tempo limitato, conviene davvero non lasciarsi scappare l’ASUS VivoBook Pro 15!

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

