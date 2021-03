450€ di sconto sulla Panasonic OLED da 65″ su Mediaworld

Dopo la fantastica sorpresa di ieri che ha visto il ritorno della disponibilità di PS5 su Mediaworld, torniamo a segnalarvi le migliori offerte odierne che, come sempre, saranno valide fino alla mezzanotte di oggi e coinvolgono prodotti di vario genere, tra cui smartphone, smart tv ed elettrodomestici. Anche oggi, quindi, coloro che vanno a caccia di occasioni imperdibili troveranno su Mediaworld ottime opportunità.

Tra le più interessanti vogliamo citare la Panasonic OLED TX-65HZ1000E da 65 pollici, una smart tv all’avanguardia sotto tutti i punti di vista, adatta anche per il gaming grazie al supporto HDMI 2.1 e allo schermo con frequenza di aggiornamento a 120hz. Proposta a 1949,00€ invece di 2.399,00€, è uno dei migliori modelli OLED disponibili attualmente sul mercato, con tecnologie in grado di offrire immagini superiori alla media, permettendovi di apprezzare i vostri contenuti preferiti come mai prima d’ora.

Con la Panasonic OLED TX-65HZ1000E porterete nel vostro salotto un centro di intrattenimento senza precedenti che, grazie al Dolby Vision IQ, vi permetterà di visualizzare in modo intelligente ogni dettaglio anche in condizioni di luminosità ambientale variabile. L’intrattenimento è assicurato anche dagli ottimi speakers integrati con supporto Dolby Atmos, dalla modalità Filmmaker e dal Netflix Calibrated Mode, una funzione che possono vantare poche smart tv, in grado migliorare ulteriormente il contrasto e rendere i movimenti più naturali. Insomma, la Panasonic OLED TX-65HZ1000E è capace di portare il meglio di Hollywood nelle vostre case e grazie a Mediaworld potrete oggi acquistarla con uno sconto di ben 450€.

Come avrete capito, si tratta di una soluzione perfetta sia per gli amanti del cinema che per i videogiocatori più esigenti. A questo prezzo è una vera occasione, anche perché parliamo di un 65 pollici, sebbene siamo consapevoli che il prezzo rimane comunque molto alto. Detto ciò, il nostro consiglio è quello di visitare la pagina del portale, perché l’iniziativa contiene numerose altre offerte alla portata di un pubblico più ampio. Infine, prima di lasciarvi al vostro prossimo acquisto, ricordate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!