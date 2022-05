Se avete intenzione di acquistare un nuovo prodotto tech per la casa o state pensando di aggiornare uno dei vostri elettrodomestici, allora la promozione 50 prodotti al 50% di Unieuro è proprio quello che fa al caso vostro, perché vi permetterà di risparmiare fino al 50% e oltre su tantissimi prodotti!

La selezione di articoli è ben più ampia di quanto il nome della promozione possa lasciar intendere, e comprende una serie di 200 proposte per la casa che vanno da frigoriferi, forni, televisori, robot aspirapolvere e cura della persona, andando a spaziare tra tanti grandi marchi come Philips, Sony, Rowenta, Moulinex o Motorola, tutti scontati solo fino al termine di oggi, 25 maggio 2022!

Aderire alla promozione è molto semplice, in quanto è sufficiente recarsi sulla pagina dedicata per trovare tutti i prodotti in offerta, mostrati con lo sconto già applicato, e mettere nel carrello quelli che desiderate. In questo periodo è inoltre possibile usufruire della consegna gratuita su una selezione di TV Samsung, condizionatori e purificatori, rendendo il vostro acquisto ancora più conveniente se siete alla ricerca di questo tipo di prodotti.

Proprio per questo vogliamo segnalarvi la splendida smart TV Samsung Neo QLED 8K da 65”, disponibile a € 1.696,00 grazie a un super sconto del 57% rispetto al suo originale prezzo di listino di 3.999,00€, e che potrete ricevere comodamente a casa vostra senza costi aggiuntivi. Parliamo di una eccezionale TV dotata di un pannello dalla risoluzione 8K nativa, che mostra immagini eccezionali grazie ai preciso controllo della retroilluminazione dei Quantum Mini LED, offrendo neri profondi e bianchi più puri rispetto alle tecnologie precedenti.

È equipaggiato con un Processore Quantum 8K che si occupa di fornire un’esperienza visiva ad altissima risoluzione, grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale che consentono di analizzare e rielaborare ogni scena perché si adatti al meglio al pannello, trasformando ogni contenuto in qualità 8K grazie alla tecnologia di upscaling IA basata su reti neurali. Ovviamente anche i gamer più appassionati potranno sfruttare al meglio questa TV, potendo godere di un’azione di gioco a 4K e 120Hz, sfruttando le tencologie di controllo della stabilità dell’immagine come FreeSync Premium Pro, per un gioco sempre fluido anche nelle situazioni più concitate.

La promozione 50 prodotti al 50% di Unieuro è davvero un’ottima occasione per trovare ciò che vi serve a un prezzo estremamente conveniente, per questo vi consigliamo di approfittare di questo ultimo giorno di offerte per visionare tutti gli articoli disponibili e cercare quello più adatto a voi!

