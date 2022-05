Le belle giornate sono già alle porte, ma le agognate ferie ancora troppo lontane… Se volete portare aria d’estate in casa vostra ben prima delle vacanze estive, questo è senza dubbio il prodotto che fa per voi: il tavolo da ping pong Your Move!

Sovrano dei pomeriggi in campeggio al mare e punto di ritrovo fisso tra amici la sera d’estate per sfidarsi fino a tarda notte, il tavolo da ping pong è l’oggetto calamitico per eccellenza, in grado di far divertire allo stesso tempo grandi e piccini. Per questo, se siete alla ricerca di spensieratezza e momenti di gioco da condividere con gli altri, questa è l’offerta giusta da cogliere in tempo: il tavolo da ping pong Your Move è infatti offerto al prezzo di 379,99€, contro gli 850,00€ del prezzo di listino, permettendovi di comprarlo con un grande sconto del 55%!

Your Move è un brand italiano specializzato in articoli per lo sport e il tempo libero, e tra questi troviamo anche il loro tavolo da ping pong. Progettato per un posizionamento sia indoor che outdoor, il tavolo è pieghevole: facilissimo da chiudere, grazie alle sue 4 ruote robuste potrà essere comodamente spostato in modo pratico e veloce.

Il suo sistema di bloccaggio e antiribaltamento lo rendono estremamente sicuro e stabile, lasciandovi tranquilli di giocare senza preoccuparvi di fare attenzione durante i vostri movimenti. Una volta aperto la superficie è ampia, permettendovi di godere della migliore esperienza di gioco. Il tavolo ha un design semplice ma pratico, dotato anche di porta racchette e palline laterali in modo da lasciare tutto in ordine a partita finita. Infine, incluse nell’offerta troverete anche la rete, 2 racchette e 3 palline, avendo così tutto il necessario per iniziare subito a giocare!

Per divertirsi e stare insieme basta davvero poco: un po’ di spazio, due racchette e il tavolo da ping pong Your Move pronto a farvi giocare ogni volta che lo desiderate. Vi lasciamo quindi andare subito a cliccare sulla pagina dedicata all’offerta, per completare l’acquisto prima che il prezzo risalga!

