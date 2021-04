68% di sconto su Microsoft 365 Family e sui migliori antivirus

Se vi sta per scadere l’abbonamento a Microsoft 365, questo è il momento giusto per comprare un nuovo codice seriale su Amazon, dal momento che il portale offre l’abbonamento di 15 mesi (12 + 3 mesi extra) di Microsoft 365 Family ad un prezzo stracciato, oltre a ricevere un seriale di uno dei migliori software antivirus, a scelta tra il Norton 360 Deluxe e MCAfee Total Protection. In entrambi i casi, il risparmio ammonta a circa 130€, proponendosi come un’occasione imperdibile per coloro che sono soliti usare la popolare suite Office di Microsoft e per coloro che vogliono che il proprio PC si difenda dagli attacchi informatici.

Come anticipato, Microsoft 365 Family è la suite perfetta per chi è alla ricerca di un software di scrittura professionale. Normalmente, il suo costo è di 99€ e se aggiungiamo il valore di software come il Norton 360 Deluxe e MCAfee Total Protection arriviamo ad una spesa di circa 190€, la quale si riduce a soli 59,99€ grazie a questa fantastica offerta di Amazon, valevole per i prossimi 10 giorni.

Un risparmio quasi del 70%, che vi permetterà di installare sul vostro PC quelli che sono alcuni dei software più ambiti e utilizzati dai professionisti, nonché da studenti, ad un prezzo alla portata di chiunque. Come se ciò non bastasse, il portale vi da la possibilità di scegliere se abbinare a Microsoft 365 Family l’antivirus di Norton o quello di MCAfee. Qualsiasi sia la vostra scelta, avrete la certezza di proteggervi da malware e virus, oltre a beneficiare di numerose funzionalità integrate, come VPN, spazio di archiviazione in cloud, protezione su smartphone e molto altro. Inoltre, vi ricordiamo che Microsoft 365 Family può essere utilizzato anche offline, essendo i file di installazione salvati in locale, per non parlare poi del fatto che potrete sfruttare l’abbonamento anche sui dispositivi mobile come Android e iOS.

Insomma, una combo davvero incredibile che, a soli 59,99€, non può non essere sfruttata. Ciò detto, vi lasciamo in calce i link di entrambe le offerte, consci del fatto che troverete sulle nostre pagine tantissime altre occasioni, molte delle quali anche sui nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

