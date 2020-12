880€ di sconto sulla smart TV Panasonic OLED da 65″ nel Solo per oggi Mediaworld

La settimana che vede il Natale protagonista è finalmente arrivata, e con essa inizia una nuova tornata di offerte che vi permetterà di acquistare regali o prodotti utili per le vostre attività quotidiane all’ultimo minuto. A rientrare in questo giro di offerte è il Solo per oggi di Mediaworld, che anche oggi offre la possibilità di portarsi a casa articoli top con sconti importanti al punto da rendere impossibile non tenerli in considerazione.

Mediaworld ha deciso quindi di iniziare la settimana con il piede schiacciato sull’acceleratore, proponendo numerosi prodotti in offerta, come la smart TV Panasonic OLED TX-65GZ960E da 65 pollici, con sconti capaci di far rimanere di stucco chiunque. È il caso del modello in oggetto, il cui prezzo originale fa sì che questo sia un televisore per pochi, ma grazie all’incredibile sconto di 880€ diventa decisamente più accessibile, sebbene la cifra da sostenere per portarselo a casa rimane comunque piuttosto importante.

Parliamo di ben 1.699,00€, una cifra che però è giustificata dal fatto che siamo di fronte ad uno dei migliori televisori in assoluto che potete acquistare, dotato di un enorme pannello OLED in grado di trasformare il vostro salotto in un cinema. Il pannello OLED potrebbe già essere più che sufficiente per mettere i puntini sulle i riguardo alla qualità del Panasonic OLED TX-65GZ960E, ma vale la pena segnalare anche la presenza del Dolby Vision, Dolby Atmos e l’immancabile supporto HDR10+, i quali vi permetteranno di godere le immagini proprio come dovrebbero essere viste, facendovi apprezzare ancora di più i vostri film preferiti.

A tal proposito, se siete soliti usare Netflix, vi farà piacere scoprire che questo specifico modello supporta il Netflix Calibrated Mode, una funzione che, se attivata, farà apparire al meglio alcuni contenuti originali realizzati dalla società statunitense, come se l’incredibile qualità del pannello non fosse già abbastanza. Insomma, la scelta ideale per coloro che vogliono rendere il proprio salotto il miglior posto per rilassarsi e godere di contenuti video di eccezionale qualità.

