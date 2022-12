A lanciare una delle promozioni più interessanti degli ultimi mesi sono questa volta Samsung e Euronics, che permettono di ottenere con l’acquisto di una soundbar Samsung Ultra Slim nientepopodimeno che una TV 4K da 55 pollici in regalo. Esatto, avete capito bene: acquistando entro l’1 gennaio tale soundbar potete ottenere completamente in modo gratuito la Samsung UE55AU7170UXZT conosciuta anche come Samsung TV Crystal UHD 55” 4K. Una grande combo, insomma, perfetta per rifarsi a un super prezzo e in un colpo unico l’intera zona TV.

Samsung Soundbar Q

Per poter partecipare a questa promozione vi basterà seguire questi semplici passi:

Acquistare una soundbar Samsung Ultra Slim entro e non oltre l’ 1 gennaio 2023;

Accedere e inserire i dati richiesta alla pagina https://www.samsung.it/promozioni entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione del prodotto;

dalla data di ricezione del prodotto; Aspettare di ricevere comodamente a casa la Samsung TV Crystal UHD 55” 4K entro 180 giorni dalla data di ricezione della mail di conferma.

Potete in ogni caso trovare tutte le info necessarie e il regolamento completo direttamente nella pagina dedicata.

