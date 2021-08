Acer: 200€ + 50% di sconto sugli accessori acquistando un PC

Acer, uno dei nomi più noti nel panorama dell’informatica, ha deciso di inaugurare una nuova ed interessante iniziativa che sarà attiva fino al prossimo 22 agosto oppure fino ad esaurimento scorte. Gli interessati, infatti, potranno acquistare una vasta serie di articoli direttamente dallo store del produttore, con sconti fino ad un massimo di 200€, e con la possibilità di ottenere un ulteriore extra-sconto del 50% sull’acquisto di accessori, qualora decidiate di prendere un PC.

La lista dei prodotti promozionati è – come da tradizione – piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di acquistare l’Acer Aspire XC Desktop, un dispositivo adatto a tutti coloro che lavorano in smart-working oppure per le piccole imprese. Il prezzo di vendita è generalmente fissato a 749,00€, tuttavia quest’oggi è di 549,00€, grazie allo sconto di 200,00€, oggetto dell’articolo.

L’Acer Aspire XC Desktop garantisce ottime prestazioni in quasi tutte le operazioni, perché possiede un processore Intel Core i5-10400 operante ad una frequenza clock di 2,90 GHz, abbinato ad 8 GB di memoria RAM DDR4 e 1 TB di spazio d’archiviazione HDD. È possibile chiaramente espandere la memoria fino a 32 GB, vista la presenza di slot vuoti sulla scheda madre.

Essendo un prodotto sviluppato per eccellere nell’ambito business, non possiede una scheda grafica dedicata, ma soltanto una integrata, vale a dire l’Intel UHD Graphics 630. Tra le altre caratteristiche tecniche, l’Aspire XC vanta un comparto connettività completo, grazie alla presenza di antenne Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 5.1, oltre alla presenza della porta LAN posta sul retro del case.

Insomma, un PC desktop eccezionale per soddisfare appieno le esigenze di chi vuole fare diverse operazioni sfruttando il pacchetto Office di Microsoft. Tuttavia, come abbiamo specificato, rappresenta soltanto la punta dell’iceberg di questa promozione, motivo per cui vi consigliamo di dare uno sguardo all’apposita pagina, cosicché possiate scegliere il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze.

N.B.: i prezzi riportati in basso non includono lo sconto, poiché varia in base alla categoria merceologica di riferimento o secondo il regolamento ufficiale.

