Acquistare un notebook a 179,00€ non è un’occasione che si presenta tutti i giorni, anche se si tiene in considerazione i Chromebook, noti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Grazie alle offerte di primavera Amazon, valide ancora per altri 2 giorni, avrete l’occasione di acquistare l’Acer Chromebook 311 C733-C0L7 al prezzo citato pocanzi, a seguito di uno sconto del 38%.

La percentuale applicata da Amazon vi permetterà di risparmiare 110,00€ e sarete felici di sapere che lo sconto non è mai stato così alto su questo modello, tra i migliori per basso consumo energetico e per l’ottimizzazione software. Il sistema operativo, come su tutti i Chromebook, è Chrome OS ed è grazie a lui se le prestazioni sono paragonabili, se non superiori, ai classici notebook Windows da circa 300 euro.

Acer Chromebook 311 C733-C0L7, dunque, è forse attualmente la soluzione migliore per chi cerca un notebook dal prezzo abbordabile, capace di offrire buone prestazioni a lavoro, durante lo studio e il tempo libero, tralasciando soltanto le applicazioni più pesanti, come l’editing video e il gaming. In sostanza, si tratta di un dispositivo perfetto per la navigazione web e per l’archiviazione dati online, come dimostrano le numerose ottimizzazioni Google in tal senso.

Essendo sprovvisto, come quasi tutti i Chromebook, di un grande spazio di archiviazione fisico, tutto gira attorno al browser Chrome e al Cloud, cosicché possiate accedere alle varie applicazioni e documenti con una semplice connessione Internet. Le perdite dei dati non saranno più un problema, grazie ai costanti backup di Google, il che potrebbe spingervi ad abbandonare l’uso di chiavette USB o SSD esterni. La semplicità, quindi, è il fattore più rilevante di Acer Chromebook 311, come testimoniano anche gli aggiornamenti del sistema, che verranno installati senza che voi ve ne accorgiate.

Insomma, le offerte Amazon dimostrano ancora una volta come si riesce ad acquistare prodotti validi a prezzi da urlo e l’Acer Chromebook 311 C733-C0L7 è la prova più evidente. Vi consigliamo dunque di andare sulla pagina del prodotto e di aggiungerlo subito a carrello. Se poi i siete già pieni di notebook, suggeriamo comunque di rimanere sintonizzati, perché siamo sempre alla ricerca delle migliori offerte.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

