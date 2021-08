Acquista 2 Bestseller Mondadori a 9,90€!

Dopo averci occupato di numerose offerte relative agli articoli tech, vogliamo ora fare un piccola pausa da quest’ultimi, anche perché riteniamo che valga la pena segnalarvi la nuova promozione di Feltrinelli, che coinvolge tantissimi titoli bestseller di Mondadori. La selezione non è particolarmente vasta, tuttavia tra i titoli scelti per la seguente iniziativa spiccano alcuni testi di Ken Follet, George Orwell e persino Agatha Christie.

Detto ciò, questa iniziativa de La Feltrinelli vi permetterà di acquistare 2 libri a prezzo speciale da abbinare come preferite. È bene specificare che i libri non sono vendibili singolarmente, ma soltanto in abbinamento con un altro libro della selezione al prezzo di 9,90€. La promozione è valida fino al 12 dicembre, tuttavia vi consigliamo caldamente di approfittarne subito, prima che vadano completamente a ruba!

Se amate la narrativa che tratta temi di fantapolitica e futuri distopici, allora sarete felici di sapere che tra i titoli presenti figurano “1984“ e la “La fattoria degli animali“ di George Orwell, ma se amate la narrativa contemporanea, allora vi suggeriamo di tenere in considerazione “Un luogo chiamato libertà“ di Ken Follett oppure di dare uno sguardo a “La luna e il falò“ di Cesare Pavese.

Se invece desiderate rivivere le avventure romantiche e travolgenti tipiche dei romanzi rosa e delle soap opera, vi consigliamo di prendere in coppia “Il meglio di me“ e “Ricordati di guardare la luna“ di Nicholas Sparks. Oppure, se volete vivere la suspense e la tensione dei thriller, allora apprezzerete sicuramente “Inganno“ di Lilli Gruber e “Dieci piccoli indiani“ di Agatha Christie.

Insomma, Feltrinelli ha realizzato una lista di libri adatta veramente a tutti, e proprio a causa della vastità di prodotti che non possiamo far a meno di suggerirvi di visitare la pagina della promozione e trovare l’occasione perfetta in base ai vostri gusti, anche se avete tutto il tempo per decidere quale articolo acquistare. Infine, prima di lasciarvi al catalogo virtuale di Feltrinelli, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

