Acquista 2 t-shirt su Zavvi, le paghi solo 19,99€!

Voglia di qualche t-shirt nerd? Allora non potete farvi sfuggire l’ultima iniziativa lanciata da Zavvi in occasione del Nerdmania, dove a fronte dell’acquisto di 2 t-shirt, si pagheranno entrambe solo 19,99€! Aderire a questa promozione è semplicissimo, infatti basta selezionare 2 fra le molte magliette che fanno parte della selezione di prodotti offerta da Zavvi, ed una volta nel carrello verrà applicato lo sconto automaticamente dal sistema.

Nei giorni scorsi sullo store era stata lanciata una nuova linea di vestiti dedicata al noto gioco da tavola Dungeons & Dragons, mentre stavolta l’offerta è molto più variegata e coinvolge tante t-shirt per uomo e donne, ispirate ai maggiori franchise cinematografici come Star Wars, Harry Potter oppure i film Marvel. Come al solito, quando si parla di abbigliamento di Zavvi, siamo di fronte a magliette realizzate sempre con licenza ufficiale e con una qualità di tessuti elevata, composta al 90% di cotone. Se avete voglia di t-shirt dai vividi colori e sgargianti, la collezione Nintendo è la scelta più adatta a voi, mentre se siete alla ricerca di magliette dal design più ricercato o con grafiche più minimal la scelta migliore per voi ricade nella collezione Star Trek oppure nella bellissima T-shirt con sopra disegnati i progetti della mitica DeLorean da Ritorno al Futuro.

Avrete capito che i modelli di t-shirt inclusi in questa iniziativa di Zavvi sono molti, e per questo il nostro consiglio è come sempre quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare con i vostri occhi la maglietta perfetta. Come ultima cosa prima di farvi trovare le vostre prossime t-shirt, vogliamo in ultimo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

