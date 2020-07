Acquista 2 blu-ray su Zavvi, li paghi solo 20 euro!

Continuano le promozioni di Zavvi per quanto riguarda l’home video! Dopo avervi parlato della promozione sui titoli Disney in steelbook, adesso molti altri titoli dal catalogo dello store rientrano in questa incredibile offerta speciale dove acquistando 2 titoli, la spesa totale sarà 20€. Come fare per ottenere questa riduzione sul prezzo? Vi basterà selezionare due titoli fra le centinaia di opzioni, e lo scontro verrà applicato automaticamente a carrello. Ovviamente visto che si tratta di un’offerta molto conveniente, vi suggeriamo di approfittarne subito prima che gli articoli possano andare esauriti.

Essendo una promozione che coinvolge centinai di titoli, in questa selezione troverete esponenti per ogni genere di film: volete perdervi nei misteri di un bel thriller oppure spaventarvi con i jump scare degli horror più famosi? Ci penseranno film come La Ragazza del treno, Us, o The Witch riusciranno a soddisfare la vostra fame di brivido. Se invece stavate aspettando l’occasione da cogliere al volo per recuperare intere collezioni di film o serie tv, questo è il momento di agire! Potrete trovare collezioni di film complete come quella di Alien (4 film) oppure degli X-Men (7 film) ed intere stagioni come per Fear The Walking Dead a casa vostra spendendo appena 10€ per ogni titolo! Ovviamente non potevano mancare anche un vasto assortimento di titoli per i più piccoli con cartoni animati, numerose commedie e bundle realizzati appositamente per la loro gioia.

I film compresi da Zavvi in questa promozione sono molti, per questo il nostro invito è quello di visitare la pagina dedicata dell’offerta in modo da poter trovare il titolo più in linea con i vostri gusti. Prima di farvi sfogliare il catalogo di titoli su Zavvi, vogliamo infine ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!