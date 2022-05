Tra i mille impegni non siete riusciti a comprare nessun regalo per la festa della mamma e ora siete in alto mare? Nessun problema, l’offerta disponibile da Carpisa vi viene subito in soccorso! Se si parla di borse e valigie, il brand in questione è senza dubbio uno dei più conosciuti in italia, vantando più di 600 negozi in tutto il mondo.

La promozione pensata dallo store per la festa della mamma è molto semplice, con una spesa minima di 49,00€ avrete in omaggio una splendida pochette, disponibile in 5 versioni differenti!

La borse sono da sempre gli accessori più utilizzati dalle donne, indispensabili per contenere tutto ciò di cui si ha bisogno durante le lunghe giornate fuori casa. I modelli delle borse Carpisa si adattano a tutte le esigenze: dalla clutch elegante per un party serale, alle borse capienti perfette per far posto anche alla borraccia e all’agenda.

Tra le molteplici proposte potrete trovare anche la tracolla Margo V1 a meno di 20,00€, una borsa di medie dimensioni perfetta per essere indossata tutti i giorni. Questo prodotto della linea Margo by Carpisa in tinta unita ha un delicato interno foderato in tessuto, una chiusura a zip, una comoda tracolla regolabile e un design raffinato e femminile molto capiente. Inoltre potrete scegliere tra versioni con tinte più neutrali oppure con colori sgargianti e particolarmente primaverili!

Il prodotto di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti gli articoli che potrete trovare in sconto nel corso di questo periodo, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina Carpisa dedicata.

