Se stavate aspettando il momento giusto per fare razzie di libri, film e CD, sarete entusiasti di scoprire che da LaFeltrinelli è attiva una promozione perfetta per voi! Infatti, grazie a all’iniziativa in corso sullo store, acquistando articoli per un totale di 40€ riceverete una comodissima luce da lettura in omaggio.

Si tratta di un’ottima occasione da non lasciarsi sfuggire, in particolar modo se siete appassionati di lettura notturna. Grazie al prodotto in regalo potrete gustarvi le avventure dei vostri nuovi romanzi o dei vostri libri preferiti in qualsiasi momento della giornata. Vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare la promozione attiva sullo store dato che sarà attiva solo fino all’8 maggio!

Per ricevere gratuitamente la luce a marchio LaFeltrinelli vi basterà seguire pochi e semplici step. In primis dovrete accedere al vostro account sullo store online, oppure crearne uno rapidamente, per poi dedicarvi alla ricerca dei prodotti perfetti per voi. Nella sezione aderente all’offerta potrete trovare di tutto, dai grandi classici della letteratura, fino a Blu-ray di film e serie tv oppure CD e vinili di ogni genere.

Tra le molte letture proposte ci sono opere di Stephen King, James Patterson, Haruki Murakami e Jane Austen, mentre in ambito cinema e musica potrete puntare all’acquisto del nuovissimo Diabolik in DVD oppure l’album CAOS di Fabri Fibra. Infine, una volta raggiunto il minimo di 40€ nel vostro carrello, verrà aggiunta gratuitamente anche la comodissima luce LED portatile pensata per aiutarvi sia a tenere il segno, sia a continuare a leggere anche in piena notte.

Gli articoli di cui vi abbiamo parlato sono solo un’assaggio dei numerosi prodotti che aderiscono all’offerta, nel corso di questi giorni, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina LaFeltrinelli dedicata.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

