Il panorama degli smartphone è in continuo mutamento, e lo dimostra il numero di dispositivi che ogni giorno debuttano sul mercato. Recentemente, Honor ha deciso di mostrare a tutto il mondo l’Honor Magic4 Pro, un device di altissimo livello, come abbiamo specificato in uno dei nostri speciali. Ebbene, in queste ore, la casa madre ha deciso di inaugurare una nuova iniziativa, che permette di ricevere diversi accessori in regalo acquistando proprio la sua ultima creatura.

Partiamo fin da subito dalle specifiche tecniche di questo dispositivo. L’Honor Magic4 Pro vanta innanzitutto di un grande display OLED da 6,81 pollici, con un design dagli angoli arrotondati e una risoluzione nativa di 1.312 x 2.848 pixel. Al suo interno, invece, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accompagnato da una scheda video Adreno 730 e da un taglio di memoria, 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione.

Tra le sue specifiche, inoltre, spicca una tripla camera posteriore con Tecnologia Ultra-Fusion, capace di registrare video con la funzione “Magic LOG Movie Master & IMAX Enhanced”, in modo tale da rendere tutte le proprie produzioni molto simili a quelle di un film o una serie televisiva. Oltre a ciò, è doveroso sottolineare la presenza della Honor SuperCharge Wireless da 100W, che garantisce una ricarica ultrarapida.

Tornando al fulcro di questo articolo, vi comunichiamo che, acquistando questo smartphone, riceverete lo smartwatch HONOR Watch GS 3 Ocean Blue, gli auricolari HONOR Earbuds 2 Lite White e la cover HONOR Magic4 Pro PU Case. Il tutto ad un prezzo di 1.099,90€ anziché 1.459,60€ oppure tre rate da 366,63€ senza interessi. Si tratta, dunque, di un’ottima occasione, considerando che il prezzo degli accessori è di circa 350,00€, come abbiamo specificato nel titolo.

Insomma, un ottima promozione per aggiudicarsi uno smartphone di ottima fattura e una serie di accessori da non trascurare. Prima di lasciarvi, è nostra consuetudine rimandarci ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale per ricevere le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!