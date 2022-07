Finalmente è giunta l’estate e se siete interessati ad acquistare un ottimo paio di occhiali, vogliamo segnalarvi una nuova ed interessante iniziativa da Hawkers che, proprio nella stagione più bella dell’anno, ha deciso di fare le cose in grande. Infatti, potrete acquistare due montature al prezzo di una, con la possibilità di ottenere un premio via mail, in base alle vostre compere.

Questa promozione si presenta come una delle migliori del brand, considerando che al prezzo di una montatura potrete portarvene due. In particolare, è necessario inserire nel carrello due paia di occhiali nel carrello e, durante il processo di acquisizione, il prezzo del prodotto meno costoso sarà completamente azzerato. A tutto questo, come detto in precedenza, riceverete un gradito premio via mail.

Si tratta, dunque, di un vero e proprio affare da non lasciarsi sfuggire assolutamente, considerando la qualità di tutti gli articoli sviluppati da Hawkers. Difatti, gli occhiali del brand spagnolo proteggeranno i vostri occhi dai raggi solari, rendendo il vostro look moderno con le loro linee morbide e accattivanti, oltre a possedere una qualità costruttiva di alto livello.

Bisogna anche considerare che gli occhiali Hawkers godono di una resistenza ai graffi invidiabile, alle cadute e persino agli urti, e dunque sono davvero ottime per tutte le occasioni, anche durante escursioni in montagna oppure gite al mare. Ciò detto, il nostro consiglio è proprio quello di visitare la pagina della promozione, cosicché possiate visionare tutte le opportunità messe a disposizione dal produttore.

