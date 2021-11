AK Black Friday, super offerte su PC gaming e periferiche per il Black Friday

In occasione del Black Friday, AK Informatica ha rafforzato quelle che erano già ottime offerte messe in piedi dal portale circa una settimana fa, facendo sì che gli acquisti relativi al mondo dell’hardware siano ora ancora più vantaggiosi.

Come da tradizione per il portale, troverete in offerta ogni genere di componenti e accessori in grado di dare una spinta alle prestazioni del vostro computer o migliorare il comfort della vostra postazione. Ad esserci ci sono anche soluzioni pre-assemblate e, dato che parliamo di AK Informatica, quest’ultime non sono minimamente paragonabili a quelle che si trovano su altri portali, le cui prestazioni o la scelta dei componenti interni lasciano a desiderare. AK infatti sceglie con cura i componenti e tiene conto di ogni dettaglio al fine di creare PC Desktop equilibrati e dall’estetica accattivante.

Tra le new entry andate in offerta segnaliamo l’AK Rig Frenzy, un PC Desktop già assemblato e pronto per l’utilizzo, le cui prestazioni vi consentiranno di fare praticamente tutto, a partire nel giocare ad alte risoluzioni fino a permettervi di lavorare con fluidità a progetti in 4K. I componenti che vi garantiranno ciò sono il processore AMD Ryzen 5 5600X, la scheda video AMD RX 6600 8GB e 16GB di RAM DDR4.

Ribadiamo che AK Informatica ha ridotto i prezzi di tantissimi altri prodotti e non soltanto su soluzioni che richiedono una spesa sicuramente importante, motivo per cui vi consigliamo di dare un’occhiata alla pagina dedicata, oltre a prendere visione della nostra lista prodotti personalizzata in calce. Come sempre, prima di passare altrove, vi ricordiamo che per qualsiasi altra offerta ci sono i nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

