Questa orchidea LEGO è l'idea regalo PERFETTA per la festa della mamma!

La festa della mamma si avvicina, e se siete alla ricerca di un bel regalo da fare, specie qualora si parli di una mamma con una certa passione per i LEGO, allora vi suggeriamo di non perdevi questa offerta Amazon, relativa ad uno degli splendidi set LEGO della Linea Botanical, ovvero la bellissima Orchidea LEGO, oggi proposta su Amazon con uno sconto del 20% e dunque acquistabile ad appena 39,99€, contro i 49,99€ del prezzo originale!

LEGO Icons Orchidea, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo set LEGO Orchidea è l'acquisto ideale per chiunque desideri un'esperienza di costruzione rilassante e creativa che, magari, unisca la passione per il mondo LEGO a quella per la botanica, giacché il set qui proposto cerca di riproporre in modo realistico e convincente le forme e i colori di una vera pianta reale. Inoltre, come anticipato, crediamo possa essere anche un'ottima scelta anche per chiunque sia alla ricerca di un regalo unico e significativo, soprattutto in vista della festa della mamma!

Ciò detto, parliamo di un set composto da 608 pezzi, che vi permetterà di creare una splendida pianta da esporre a casa o in ufficio. Con fiori bianchi e rosa, 5 foglie alla base e 2 radici aeree, il modello offre una riproduzione autentica di un'orchidea reale, con tanto di un vaso (sempre da costruire!) blu e scanalato, riempito con elementi LEGO marroni, per ricreare un mix di cortecce che ospiti la pianta.

Dotato di elementi liberamente posizionabili per aumentarne il realismo, questo set offre la possibilità di posizionare gli elementi in varie disposizioni ruotando steli, fiori, radici e foglie. inoltre gli steli possono essere ricostruiti per creare nuove combinazioni floreali, permettendo agli acquirenti di personalizzare il proprio modello di orchidea con pose naturali e realistiche! Perfetto come regalo per se stessi o per gli amanti delle piante, questa splendida Orchidea LEGO è divertente da costruire e bellissima da esporre, e grazie alle sue dimensioni realistiche (39 cm di altezza, 30 cm di larghezza e 24 cm di profondità), non sfigurerà anche all'interno di qualsiasi ambiente finemente arredato.

In sintesi, questo splendido set botanico dedicato alle orchidee può essere un acquisto ideale, sia per la festa della mamma, sia per chi, avendo una passione per i LEGO, vuole adornare casa con un set "d'arredamento" sfizioso ed accattivante! Un prodotto davvero ben fatto e bellissimo che, a questo punto, vi suggeriremmo di acquistare subito!

