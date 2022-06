Se, come noi, avete la passione per gli smart speaker, ed anzi siete sempre alla ricerca di un modo per estendere e potenziare la vostra rete domotica, o se anche siete semplicemente curiosi di interfacciarvi per la prima volta con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, allora fermatevi subito, perché questa è l’offerta che fa per voi!

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontatissimo l’ancora ottimo Echo Dot di terza generazione, ovvero quello che è, indubbiamente, uno dei dispositivi più acquistati della gamma di prodotti Echo, di recente sostituito dalla quarta generazione, che ne ha drasticamente modificato il design.

Il prezzo? Parliamo di appena 19,99€, contro gli originali 49,99€, per quello che è un affare davvero ottimo, specie considerando la qualità del prodotto in sé che, per quanto sul mercato da un po’, è considerato ancora validissimo dalla stessa Amazon, che infatti non lo ha ritirato dal mercato.

Si tratta di un prodotto vecchio e arretrato? Tutt’altro! Echo Dot 3 funziona ancora benissimo, e resta un prodotto davvero molto valido, sia per chi cerca un dispositivo compatto e conveniente per allargare la propria rete domotica, sia per chi non ha mai avuto Alexa in casa, e vuole ora entrare nel mondo dei prodotti compatibili con la IA Amazon.

Ottimo sia per ascoltare la musica, che per interagire con Alexa o per controllare dispositivi domotici in casa, Echo Dot 3 è, sostanzialmente, uno smart speaker compatto ma potente, che vi tornerà molto utile nella gestione di diversi aspetti della vostra vita, non ultimo il controllo di impegni, calendario, promemoria e non solo.

Parliamo di un prodotto davvero sfizioso e versatile che, scontato com’è a meno di 20 euro, rappresenta certamente un ottimo affare, specie considerando che è davvero molto difficile che il prezzo possa mai scendere ulteriormente.

Per questo, vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto visitando la pagina Amazon dedicata alla promo, prima che il prodotto vada prevedibilmente esaurito o che, peggio, l’offerta termini prematuramente!

