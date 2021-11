Aliexpress: offerte fino al 90% in attesa del Black Friday

Mancano quattro giorni al Black Friday 2021, eppure le opportunità di risparmio sono particolarmente allettanti anche quest’oggi. AliExpress, infatti, mette a disposizione tonnellate di prodotti a prezzi decisamente convenienti, con sconti che possono raggiungere percentuali di sconto pazzesche, ma solo per pochissime ore.

Come da tradizione per il portale, la lista dei prodotti promozionati è piuttosto lunga e variegata ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al Chuwi GemiBook Pro. Generalmente venduto a 625,19€, ora è disponibile a “soli” 443,89€, a seguito di uno sconto del 29% dal prezzo consigliato dal produttore cinese.

Stiamo parlando del prodotto perfetto per coloro che desidera ottime prestazioni per tutte le operazioni quotidiane, come la navigazione web, la lettura della propria casella di posta elettronica e lavorare da casa con la suite Office. Innanzitutto, vanta un processore Intel Gemini Lake J4125, abbinato a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio d’archiviazione SSD, quest’ultima espandibile fino a 1 TB.

Tra le sue specifiche tecniche troviamo un ottimo display per guardare i migliori contenuti in streaming, infatti questo dispositivo possiede un pannello IPS da 14 pollici con una risoluzione in 2K, ossia 2160 x 1440 pixel. Oltre a ciò, possiede una scheda video integrata al processore, in particolare il modello Intel UHD 600, adatta alla decodifica high-bit-rate 4K video.

Con una batteria da 38 Wh, garantisce un’autonomia fino a 8 ore. Insomma, un prodotto di assoluta qualità, da acquistare al volo considerando l’ingente sconto. Ciò detto, i dispositivi in offerta sono moltissimi, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, così da poter guardare tutte le migliori proposte di AliExpress!

