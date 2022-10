Se avete voglia di rimettervi in forma e, al contempo, volete approfittarne per acquistare un dispositivo che possa monitorare il vostro stato di salute, ma anche e soprattutto la vostra attività fisica, spendendo relativamente poco, allora questa offerta Amazon è davvero quello che fa per voi, giacché vi permetterà di acquistare un dispositivo davvero efficiente e completo!

Stiamo parlando di Amazfit Bip U Pro: uno smartwatch che integra persino le funzioni di Amazon Alexa, e che oggi può essere vostro a soli 39,99€, contro i 69,90€ del prezzo originale, per uno sconto totale del 43%!

Un affare, specie considerando che è molto difficile portarsi a casa uno smartwatch di qualità, e proveniente da un brand noto, ad un prezzo così basso, o comunque al di sotto dei 50 euro. Del resto, a guardare le caratteristiche tecniche si capisce subito del perché Amazfit Bip U Pro sia un dispositivo interessante.

Si parte dal display: ampio e luminoso, da ben 1,43 pollici, di forma quadrata, con bordi smussati, in quello che è un form factor che, anche solo lontanamente, ricorda quello di Apple Watch e che risulta comodo sia da indossare che da consultare, vista l’ottima risoluzione di 320 x 302 pixel!

Ma siamo solo all’inizio, perché Amazfit Bip U Pro è soprattutto un dispositivo da utilizzare per lo sport, viste le sue 60 modalità di allenamento, ed il suo ricco apparato di sensori, in grado di fornire dati di allenamento precisi e in tempo reale, per un monitoraggio attivo ma, soprattutto, utile.

Bip U Pro, infatti, dispone di un sensore GPS integrato, e un sistema di monitoraggio della frequenza cardiaca molto avanzato, che permette di tenere sotto controllo, 24 ore su 24, il battito cardiaco, nonché la saturazione di ossigeno nel sangue.

Resistente all’acqua, ed con la possibilità di essere utilizzato anche in immersione fino a 5ATM, Amazfit Bip U Pro include, dulcis in fundo, anche il sistema di IA di Amazon Alexa, trattandosi di un prodotto nato comunque in seno ad Amazon. In questo modo, come pochi altri dispositivi simili, Bip U Pro vi permetterà di utilizzare un mare di funzioni, semplicemente parlando all’orologio, ed interagendo con l’ormai ben nota IA Amazon il cui potenziale, come saprete, è ormai infinito!

A questo punto non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, con l’invito ad approfittare subito di questo sconto, prima che il prezzo torni alle origini o, peggio, il prodotto vada esaurito!

