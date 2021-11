Novembre folle su Amazon! 5 prodotti a meno di 1€!

Il mese di novembre è cominciato nel migliore dei modi e, come avrete visto, la nostra rassegna stampa dedicata agli sconti è già fittissima di occasioni imperdibili. Eppure, credeteci, non abbiamo ancora finito, e grazie ad Amazon ed all’aria di Black Friday che si comincia a respirare, vi offriamo ora quelle che sono alcune straordinarie occasioni d’acquisto a meno di 1€, con prodottini che, ne siamo certi, potrebbero strapparvi ben più di un sorriso di piacere.

Spulciando le numerose pagine di Amazon, infatti, abbiamo rintracciato per voi 5 tra i più interessanti articoli da poter acquistare a meno del prezzo di un caffè, ben chiaro che per essi, anche solo per il prezzo proposto, non potrete usufruire delle spedizioni gratuite offerte dal servizio Amazon Prime. Poco male, perché anche al netto dei costi di spedizione, questi prodotti valgono comunque il vostro tempo, giacché alcuni di essi non sfiorano nemmeno i 99 centesimi di prezzo d’acquisto!

Insomma, parliamo di veri e propri affari a cui, per altro, potrebbero ben presto aggiungersene altri che, come sempre, non mancheremo di segnalarvi sia attraverso questo articolo, che tramite i nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, dove avrete la possibilità di restare aggiornati sulle occasioni da non perdere, tanto durante il Black Friday, quanto nel resto dell’anno. I canali sono tematici, e sono dedicati alle offerte in generale, ai prodotti hardware & tech, all’abbigliamento ed ai prodotti per lo sport ed infine ai prodotti cinesi. Buono shopping!

Carta di credito USB

Se siete alla ricerca di una chiavetta USB particolare, perché non prendere in considerazione una a forma di carta di credito? Con una capacità di 8GB e con il logo MasterCard stampato sulla parte frontale, questa Pen Drive sarà in grado di lasciare di stucco voi e i vostri amici, grazie ad una riproduzione accurata al punto che vi sembrerà di avere in mano una vera e propria carta di credito. Ovviamente funziona con qualsiasi presa USB ed è Plug & Play, proprio come una chiavetta normale. Il prezzo? Meno di 1€!

» Acquista carta di credito USB a soli 0,99€

Mouse wireless

Nonostante non costi praticamente nulla, se non un minimo di spedizione dovuta al venditore di terze parti, questo mouse wireless sarà perfetto per chiunque non necessiti di soluzioni di un certo livello, con valori DPI elevatissimi e sensori ultra precisi. Se avete un notebook e il touchpad integrato vi crea difficoltà a spostarvi da una finestra all’altra, un mouse come questo vi aiuterà a migliorare l’uso del PC, permettendovi di spostare il puntare più velocemente e fare click sulle icone, nonché selezionare il testo, in modo più semplice.

» Acquista mouse wireless a soli 0,01€

(Costi di spedizione: 4,99€)

Mini luce flessibile a clip

Se volete ridurre l’affaticamento degli occhi durante la lettura di un libro in ambienti bui, questa mini luce flessibile a clip farà al caso vostro. La flessibilità di questo prodotto farà sì che possiate regolarla nella giusta posizione, ma anche che rimanga ben salda alla presa. La luminosità prodotta sarà sufficiente per leggere libri o aumentare la visibilità della vostra scrivania.

» Acquista mini luce flessibile a clip a soli 0,19€

Mini t orcia UV

Come saprete, una torcia ad ultravioletti è utile per svariati scopi, motivo per cui non dovreste perdere l’occasione di acquistarne una, soprattutto se proposta a pochi spiccioli come in questo caso. Il modello da noi segnalato viene garantito per 10.000 ore e vanta un corpo in alluminio e un peso piuma. Insomma, se vi piace vedere alcuni dettagli invisibili all’occhio umano o verificare se una banconote è falsa, questa torcia saprà accontentarvi ad un prezzo davvero ridicolo.

» Acquista mini torcia UV a soli 0,01€

(Costi di spedizione: 2,99€)

Hub Plug & Play

Aumentare il numero di porte USB di un computer non è mai stato così conveniente. Grazie a questo Hub, potrete beneficiare di 4 USB 2.0 ulteriori, da usare per trasferire i file da un dispositivo all’altro o ricaricare i vostri smartphone e tablet. Nonostante possa sembrare un prodotto scadente, si tratta in realtà di un modello dotato di protezione da sovracorrente e di pulsanti di accensione e spegnimento dedicati ad ogni presa. Portatile, sottile e leggero, siamo certi che il prezzo di questo accessorio vi stupirà.

» Acquista Hub Plug & Play a soli 0,39€