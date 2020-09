Amazon: acquista 10€ di prodotti e regali una fornitura di prodotti igienizzanti alla tua scuola

Il fatidico giorno del ritorno a scuola è arrivato e Amazon, oltre alle numerose offerte dedicate al Back to School, ha lanciato una nuova iniziativa piuttosto originale, che permette di regalare una fornitura di prodotti igienizzanti alla vostra scuola preferita se acquistate almeno 10€ di articoli tra quelli proposti dal portale in una apposita pagina dedicata. Si tratta, quindi, di un’operazione che merita di essere presa in considerazione, anche perché, come saprete, i prezzi di Amazon sono molto competitivi anche sui prodotti per la pulizia della propria casa.

Questa interessante iniziativa, che rende sicuramente onore al colosso dell’e-commerce, include i principali prodotti per la pulizia, come detersivi e lava pavimenti, e non mancano articoli delle migliori marche come Mastro Lindo o Dash, quest’ultimo in sconto ancora per poche ore con il suo detersivo per lavatrice in capsule, venduto al prezzo di 19,99€ invece di 26,99€.

Grazie a questo ottimo sconto dunque, potrete portarvi a casa una scorta di detersivo per la lavatrice in doppio formato maxi da 48 capsule, corrispondenti a ben 96 lavaggi! Il tutto con la garanzia di una pulizia profonda che solo un brand come Dash è in grado di mantenere. Le “Dash Pods”, infatti, sono dotate di un esclusivo design multi-scomparto che mantiene gli ingredienti stabili e separati fino al lavaggio, garantendo un potere pulente super concentrato. Inoltre, l’innovativa pellicola delle Dash Pods si dissolve completamente al contatto con l’acqua e rilascia così gli avanzati ingredienti che sono in grado di rimuovere una vastissima quantità di macchie.

Sulla pagina dedicata all’iniziativa potete trovare questo e molto altro e, oltre a risparmiare, aiuterete gli istituti scolastici a rimanere più igienici. Infine, vi ricordiamo – come sempre – di seguirci anche sui nostri canali Telegram per non perdere tutte le offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi! Se invece siete interessati ai codici sconto, potete consultare la nostra nuova pagina dedicata!

Come regalare prodotti igienizzanti alla vostra scuola

Effettuate una spesa di almeno 10,00€ scegliendo uno o più articoli tra quelli proposti Caricate la ricevuta dell’ordine sul sito vinciunkitperlascuola Inserite i dati richiesti Il premio verrà recapitato alla scuola che avete selezionato

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!