Amazon compie 10 anni e regala 10.000€ in buoni regalo

Amazon, il colosso dell’e-commerce arrivato in Italia nel 2010, compie il suo decimo anniversario e per festeggiare questa bellissima occasione ha lanciato una nuova iniziativa che farà sicuramente piacere ai suoi utenti, forse ancor di più rispetto al recente Prime Day, dal momento che potreste vincere fino a 10.000€ in buoni regalo da spendere sul portale!

Partecipare è semplicissimo: non dovrete far altro che effettuare un acquisto di almeno 30 euro entro il 15 novembre 2020 su uno dei tanti prodotti disponibili nel catalogo avente l’etichetta “venduto e spedito da Amazon”. Tra questi, vale la pena segnalare che non sono inclusi gli articoli digitali come buoni regalo o quelli appartenenti ad Amazon Warehouse. A questa iniziativa possono partecipare tutti gli utenti, inclusi quelli non iscritti ad Amazon Prime, anche se quest’ultimi hanno il doppio delle possibilità di vincere uno dei buoni, dato che gli vengono assegnati non uno ma due codici validi per l’estrazione finale per ogni acquisto effettuato. Quest’ultima si terrà il 23 novembre 2020, il giorno del decimo compleanno di Amazon, in modo totalmente casuale, ed i 3 fortunati riceveranno i seguenti premi:

1° premio: due buoni regalo del valore di 5.000€ ciascuno. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione.

due buoni regalo del valore di Il premio sarà assegnato tramite estrazione di 1 codice di partecipazione. 2° premio , 10 buoni regalo del valore di 1.000€ ciascuno. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione.

, 10 buoni regalo del valore di ciascuno. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di 10 codici di partecipazione. 3° premio, 100 buoni regalo del valore di 100€ ciascuno. Il premio sarà assegnato tramite estrazione di 100 codici di partecipazione.

Infine, oltre all’obbligo di acquisto minimo di 30 euro, val la pena segnalarvi che per ogni singolo account saranno considerati non più di 10 ordini idonei. Avrete quindi fino ad un massimo di 10 acquisti per la partecipazione, ben chiaro che il limite è personale e non familiare. Per tutti gli altri dettagli vi invitiamo a visitare la pagina dedicata e vi ricordiamo – ancora una volta – che con l’abbonamento Prime attivo avrete il doppio delle chance di vincere uno di questi incredibili premi.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

