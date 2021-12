Amazon Echo Dot 3: splendida idea regalo a meno di 20€!

Avevamo aperto la mattinata con un’offerta imperdibile, offrendovi quella che è solo l’ennesima proposta di valore che Amazon ha messo in piedi per le sue Offerte di Natale e che vedeva protagonista lo splendido OnePlus 9 Pro 5G. Ebbene, ora torniamo sulla piattaforma per segnalarvi quello che è uno sconto altrettanto imperdibile, il cui prezzo di acquisto potrebbe fare felici moltissimi di voi, ancora alla disperata ricerca di un’idea regalo.

Lo store, infatti, ha appena ribassato ad un prezzo folle il suo apprezzatissimo Echo Dot di terza generazione, ovvero quella che è, sin dal lancio, uno dei dispositivi più amati ed acquistati dell’ormai vastissima gamma di prodotti Amazon Echo, e più recentemente sostituito dalla versione di quarta generazione, che ne ha cambiato il design.

Perché acquistarlo se si tratta di un prodotto “vecchio”? Semplicemente perché funziona ancora benissimo e, salvo il design, e qualche lieve miglioramento nella diffusione dell’audio, non sussiste poi molta differenza tra Echo Dot 3 ed Echo Dot 4, ed anzi, il modello che vi proponiamo è addirittura acquistabile ad appena 19,99€!

Un affare, che farà la gioia di chi ancora non è entrato nel mondo dei prodotti Amazon o, magari, sta cercando uno smart speaker dal prezzo abbordabile e di ottima qualità con cui perfezionare o estendere la propria rete domotica. Scopi per cui Echo Dot 3 è più che perfetto, specie se venduto a questo prezzo che, ricordiamolo, corrisponde ad un ribasso del 60%!

Perfetto per ascoltare la musica, controllare dispositivi domotici in casa, o anche solo impostare note o promemoria, Echo Dot 3 è piccolo ma efficiente, e vi aprirà ad un mondo di funzioni e possibilità, aiutandovi nella gestione di diversi aspetti della vostra vita di tutti i giorni, anche solo per ciò che riguarda il mondo degli acquisti online.

Un prodotto davvero ottimo che, non a caso, è ancora uno dei più venduti su Amazon (e non solo), anche al netto dell’arrivo di un’intera nuova generazione di dispositivi! Echo Dot 3 è semplicemente un must e, venduto a meno di 20 euro, rappresenta certamente anche una bellissima idea regalo, soprattutto per chi è appassionato, o quantomeno curioso, delle novità nel campo del tech e delle smart home.

Un affare che, come sempre, è comunque solo uno degli innumerevoli che ci sta proponendo Amazon in queste ore e, per questo, qualora foste a caccia di altre idee regalo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte del portale, consultabili tramite l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale. Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

