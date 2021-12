OnePlus 9 Pro 5G: che prezzo su Amazon! Risparmi 199€!

Continuano le offerte che Amazon sta dedicando al Natale 2021 e gli sconti, credeteci, sono di giorno in giorno sempre più interessanti! Come da consuetudine, infatti, il portale si sta prodigando, giorno dopo giorno, nel modificare e variare la sua proposta, introducendo di volta in volta tantissimi nuovi prodotti in sconto, alcuni dei quali davvero imperdibili a nostro giudizio, specie qualora foste alla ricerca di un regalo di altissima qualità e pregio.

L’esempio del giorno? Senza dubbio lo splendido OnePlus 9 Pro 5G, uno smartphone eccezionale, oggi in sconto a soli 799,99€, contro i 999,00€ del prezzo originale! Stiamo quindi parlando di uno sconto di ben 199,01€, per quello che è un dispositivo di fascia non solo bellissimo da vedere, ma anche dalle caratteristiche di assoluto pregio.

Se parliamo di OnePlus 9 Pro 5G, infatti, parliamo semplicemente del miglior smartphone mai realizzato dall’azienda fondata da Pete Lau e Carl Pei. Un vero e proprio flagship a tutto tondo, a partire da una costruzione premium in Gorilla Glass 5 e alluminio, fino alle specifiche tecniche.

Partendo dal suo splendido display da 6,7”, francamente uno dei migliori che abbiamo potuto provare durante il corso di quest’anno, OnePlus 9 Pro 5G si propone con un pannello di tipo LTPO AMOLED a 120Hz, in grado di raggiungere una luminosità di picco di 1300 nit e dalla risoluzione QHD+ (1440 x 3216 pixel).

Dal punto di vista delle performance, OnePlus 9 Pro 5G è animato da quello che, almeno attualmente, è il migliore chip Qualcomm disponibile, ovvero lo Snapdragon 888, accompagnato da ben 12GB di RAM e da 256GB di memoria interna, che insieme sono più che sufficienti a sopperire a qualsiasi tipo di utilizzo, dall’intrattenimento al gaming, passando, ovviamente, per la fotografia.

Parlando proprio di quest’ultima, OnePlus 9 Pro 5G è si propone con un comparto fotografico rivisto e migliorato dall’azienda fotografica Hasselblad, produttrice della fotocamera che ha scattato le prime fotografie sulla Luna! Una collaborazione di pregio, che ha permesso a OnePlus di contare su moltissimi filtri esclusivi, una calibrazione dei colori nelle foto di alto livello e generalmente una qualità di elaborazione delle immagini che non ha paura della concorrenza.

La fotocamera principale da 48MP è accompagnata da una ultragrandangolare da 50MP dotata di lenti free-form per la correzione delle distorsioni. Il teleobiettivo da 8MP e la fotocamera monocromatica da 2MP completano il parco tecnico al posteriore. Ai selfie ci pensa invece un sensore da 16MP posizionato in un piccolo foro nel display.

Oltre a ciò, OnePlus 9 Pro 5G offre anche una batteria da 4500 mAh, ricaricabile tramite porta USB-C dall’1% al 100% in appena 29 minuti! Senza contare che quest’ultima è anche compatibile con una speciale basetta di ricarica wireless, che può sfruttare la ricarica a 50W in grado di portare OnePlus 9 Pro dall’1% al 100% in soli 43 minuti. Insomma: bellissimo, performante, ed anche rapidissimo nella ricarica!

OnePlus 9 Pro 5G, come detto in apertura, è dunque uno smartphone di una qualità fuori scala, più che in grado di impensierire i competitor del mercato, e perfetto per soddisfare le esigenze di chi vuole avere tra le mani un dispositivo che sia in grado di fare tutto al massimo livello. Un prodotto eccezionale che, scontato di quasi 200€, è solo la punta di diamante di quelle che sono le odierne proposte natalizie di Amazon. Qualora, dunque, foste a caccia di altre idee regalo, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle restanti offerte Amazon del giorno consultando l’apposita pagina dedicata alle Offerte di Natale.

