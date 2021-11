Presa intelligente Amazon Smart Plug a soli 14,99€!

Continua la nostra scia di offerte dedicate ai prodotti a marchio Amazon, tutte provenienti da quella che è la straordinaria proposta di articoli in sconto per il Black Friday 2021 di Amazon, in cui, come vi abbiamo raccontato, c’è spazio davvero per ogni categoria merceologica, e per tantissimi prodotti tech di ogni fascia.

Certo, ad ora vi abbiamo proposto prodotti di un certo spessore, sia per dimensioni che per prezzo, ma ora vogliamo virare la vostra attenzione verso un prodotto piccolo, ma certamente molto utile, specie per chi ha la passione per la domotica. Su Amazon, infatti, è in sconto ad appena 14,99€ l’ottima Amazon Smart Plug, presa intelligente, collegabile ad Alexa, che dagli originali 24,99€ è stata ribassata del 40%!

Ma che cos’è Amazon Smart Plug? Sostanzialmente si tratta di una presa elettrica collegabile alla rete e che, tramite Alexa, può accendersi e spegnersi. Grazie ad essa, sostanzialmente, si può controllare tramite la voce e la IA di Amazon, qualsiasi dispositivo elettrico che necessiti di corrente, come ad esempio una lampada, una macchina per il caffè, o anche piccoli elettrodomestici.

Facilissima da configurare, ha senso in coppia con gli altri dispositivi Amazon, come ad esempio Echo 4, e può tornare utile a chi, ad esempio, sta cercando di mettere in piedi un proprio sistema domotico ma non ha voglia di cambiare completamente i propri dispositivi domestici.

Insomma, come capirete Amazon Smart Plug è un dispositivo piccolo ma utilissimo che, in sconto ad appena 14,99€, può risultare utile anche solo per modificare il controllo di lampade e affini. Un prodotto davvero “smart” che, venduto a meno di 15 euro, vale certamente uno sguardo alla pagina del prodotto.

