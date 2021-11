Le migliori offerte sui dispositivi Amazon Echo del Black Friday 2021

Il Black Friday di Amazon è finalmente tra noi, e non ci sono dubbi che si tratterà di un evento che segnerà, come ogni anno, il mondo dello shopping online e della scontistica in generale. Amazon, del resto, ci ha abituati molto bene negli ultimi anni, e state pur certi che ne vedremo delle belle fino al prossimo 30 novembre, anche solo per il numero di prodotti che il portale sconterà… e che sta già scontando.

Diverse, infatti, sono le proposte già in offerta a partire dalla mezzanotte del 19 novembre, e tra queste non potevano mancare quelli che sono, senza alcun dubbio, i prodotti di punta di Amazon, ovvero i suoi splendidi ed acquistatissimi dispositivi Amazon Echo, scontati dal portale a cifre davvero molto interessanti, probabilmente le più basse dell’anno!

Tra questi, è impossibile non segnalarvi l’ottimo Echo di quarta generazione, venduto oggi ad appena 59,99€, contro gli originali 99,99€ necessari per l’acquisto, ed un risparmio netto pari al 40%! Un affare, per un dispositivo che, pur essendo molto simile nella forma al più classico Echo Dot, si propone con forme un po’ più generose, e che è stato concepito, anzitutto, per chi ama utilizzare questi speaker soprattutto per la musica.

Echo 4, infatti, oltre a proporsi con i classici servizi integrati ad Alexa, tra cui l’ovvio controllare dei dispositivi domotici compatibili con l’assistente vocale Amazon, gode del supporto alla tecnologia Dolby Audio, giustificato dalla presenza, al suo interno di un woofer da 76 mm, e da due tweeter da 20 mm. Il risultato è un’acustica fenomenale, che rende il dispositivo davvero ideale per animare la vostra casa con musica, podcast o audiolibri! I suoni alti sono nitidi e puliti, i medi dinamici ed i bassi profondi, con la risultante di un suono ricco ed avvolgente, ed anche decisamente appagante.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla nostra selezione di offerte sui dispositivi Amazon Echo, non prima di avervi ricordato che il Black Friday è anche un ottimo momento per prendere in considerazione di abbonarvi al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite!

Con Amazon Prime, infatti, potrete ottenere un ulteriore risparmio sui vostri acquisti, azzerando le spese di spedizione di quasi tutti i prodotti presenti su Amazon, e godendo anche dell’accesso a molti altri servizi aggiuntivi, non ultimo Amazon Prime Video, con cui potrete guardare film, cartoni animati e serie TV in streaming, gratuitamente, e da qualsiasi dispositivo! Come capirete, si tratta di un servizio davvero imprescindibile in vista dello shopping del Black Friday 2021, la cui attivazione è immediata e i cui primi 30 giorni di sottoscrizione sono gratuiti, qualora – ovviamente – non siate mai stati abbonati.

Infine, vi ricordiamo che le offerte del Black Friday 2021 sono lungi dall’essersi esaurite e che, oltre a poter trovare moltissimi prodotti in sconto tramite la pagina ufficiale di Amazon, avrete la possibilità di restare aggiornati sulle offerte anche tramite i nostri quattro canali Telegram dedicati agli sconti, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store in occasione del Black Friday 2021, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

