Amazon Echo: le migliori offerte sui dispositivi Alexa

Con l’arrivo del 2021 sono tornate ad impazzare le offerte su Amazon e, nel mezzo di quello che è un compendio davvero invidiabile di proposte, il portale ha fatto spazio anche a quelli che sono tra i suoi articoli più apprezzati ed acquistati, ovvero i dispositivi Amazon Echo, i cui prezzi sono stati decisamente decurtati, permettendovi così di “ravvivare” casa a prezzi davvero molto convenienti.

A dir poco fondamentali per qualunque smart home, i dispositivi Amazon Echo lavorano, in realtà, anche in totale autonomia, fungendo da comodi e intelligenti assistenti per la vita di tutti i giorni. Si va dalla musica ai promemoria, dalla consultazione del meteo alle più disparate notifiche, con un aumentare progressivo di possibilità in base al numero di dispositivi smart in proprio possesso. Non importa che sia un aspirapolvere, un termostato o anche solo una lampadina, i dispositivi Echo e, in particolare, l’IA di Alexa, è in grado di connettercisi sempre e comunque, visto che proprio Alexa è ormai, già da diversi anni, il punto di riferimento nel settore degli assistenti vocali dentro e fuori casa, tanto che ormai l’assistente Amazon è persino in grado di fare da guardia alla nostra casa, previo un apposito servizio aggiuntivo s’intende.

Consci della passione che ci accomuna per i dispositivi Echo, dunque, abbiamo pensato di offrirvi quelle che sono le migliori proposte in sconto da parte di Amazon, ben chiaro che ci prodigheremo di aggiornare questa news ogni qual volta ne sarà necessario. Per ciò che riguarda questo mese, tuttavia, a farla da padrone sono certamente i sempre ottimi Echo Show 5 e 8, con quest’ultimo in sconto a soli 84,99€, in virtù degli originali 129,99€ ossia con 45€ di risparmio! Bellissimo e molto funzionale, Echo Show 8 è uno dei pochi della famiglia Echo a disporre di un display touch, per la precisione un 8 pollici con risoluzione 1280 x 800, permettendovi così non solo la classica “consultazione” di Alexa, ma anche tutta una serie di funzioni determinate dallo schermo come ad esempio le videochiamate o, perché no, la fruizione del servizio in streaming Amazon Prime Video.

Accattivante nel design e nelle funzioni, Echo Show 8 è un HUB ideale per il controllo dei propri dispositivi domotici, e può facilmente trasformarsi in un comodo e funzionale punto di riferimento per la propria abitazione, grazie alle classiche funzioni di Alexa come il meteo, la musica, gli appunti ed i promemoria. Venduto com'è a prezzo scontato, Echo Show 8 rappresenta quindi, a nostro giudizio, una di quelle offerte da cogliere al volo, pur chiaro che è comunque solo uno degli articoli Amazon Echo in sconto e, proprio per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare anche la pagina Amazon dedicata ai suoi prodotti, così da non perdervi nessuna delle ottime proposte del portale.

La nostra selezione di prodotti