Protezione VPN a 3€ al mese? Scopri ProtonVPN con il 64% di sconto

Se oggi scegliete di abbonarvi a Proton VPN, che di recente ha lanciato una un'IA che mette la privacy al primo posto, non solo potrete usufruire di 4 vantaggi fondamentali offerti da una delle VPN più sicure sul mercato, ma avrete anche l'opportunità di approfittare di uno sconto considerevole. Attualmente, i piani annuali e biennali sono scontati del 60% e del 64% rispettivamente, permettendovi di pagare circa 3€ al mese invece del prezzo standard di 9,99€ mensili.

ProtonVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Proton VPN offre 4 principali vantaggi per soddisfare diverse esigenze degli utenti. Innanzitutto, consente di accedere a contenuti in streaming da tutto il mondo, superando le restrizioni geografiche e permettendo di vedere film, serie TV ed eventi sportivi ovunque. In secondo luogo, garantisce una velocità di connessione superiore rispetto alle VPN gratuite, assicurando uno streaming fluido e download rapidi.

Un altro importante beneficio è il Netshield Ad-blocker, incluso con Proton VPN, che blocca pubblicità, tracker e siti dannosi, migliorando la sicurezza e la privacy durante la navigazione. Questa funzione è ideale per chi cerca un'esperienza online più pulita e sicura, riducendo distrazioni e rischi di malware.

Infine, Proton VPN permette di mascherare l'indirizzo IP, una caratteristica cruciale per chi desidera mantenere un alto livello di privacy e anonimato online. Nascondere l'IP impedisce ai siti web di tracciare la vostra posizione reale e vi consente di navigare senza lasciare tracce digitali facilmente identificabili. Inoltre, grazie ai prezzi dinamici basati sulla posizione geografica, è possibile risparmiare su voli aerei e prenotazioni di hotel.

