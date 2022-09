Continuano a stupisci le numerose offerte disponibili per l’Amazon Gaming Week, il periodo di super sconti perfetto per i gamer e attivo sullo store fino al 9 settembre. Le promozioni in corso sono moltissime e le proposte con un ottimo rapporto qualità/prezzo sono davvero imperdibili, dalle classiche cuffie da gaming fino a luci LED e molto altro ancora.

Gli sconti della Gaming Week sono attivi su brand di vario genere, tra cui i pionieri del settore tech e di quello videoludico come Mars e Logitech, veri e propri protagonisti dell’articolo di oggi Nella lista di oggi, però, ci siamo impegnati per aiutarvi a migliorare la vostra postazione da gaming con la minore spesa possibile! Le 5 proposte di oggi, infatti, sono degli imperdibili da gaming disponibili a meno di 10€.

Tappetino Mouse RGB

Se state cercando un tappetino per mouse LED dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, non dovreste farvi scappare questo modello disponibile ad appena 9,25€. Si tratta di un prodotto di dimensioni 350x250x4 mm, in grado di offrirvi uno spazio di movimento perfetto per giocare. Il tappetino in questione, vi assicura 7 modalità di illuminazione, per soddisfare tutte le vostre esigenze, fornendo colori ed effetti visivamente sbalorditivi. Inoltre, la superficie in panno morbido con base in gomma antiscivolo permette al prodotto di rimanere sempre fermo sulla superficie della vostra scrivania e fornire un funzionamento stabile per mouse e tastiera.

Cuffie Mars MRH0

Nel caso foste alla ricerca di cuffie a un prezzo imbattibile, vi consigliamo il modello Mars MRH0 ad appena 9,43€. Si tratta di un prodotto compatibile con PC dal design ergonomico e con un archetto completamente regolabile, perfetto per far calzare le cuffie al meglio sulla vostra testa. In più, le cuffie sono dotate di cuscinetti morbidi di ottima qualità, per il massimo comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. Il microfono pieghevole, inoltre, è stato ideato appositamente per eliminare i rumori esterni e concentrarsi esclusivamente sulla vostra voce.

Supporto per cuffie New Bee

Avete bisogno di gestire al meglio lo spazio sulla vostra scrivania e non sapete dove mettere le cuffie, solitamente molto ingombranti? Con queso supporto per cuffie New Bee ad appena 8,49€, risolverete il problema facilmente e anche con il massimo stile. Si tratta di un prodotto stabile e sicuro, con perno centrale in lega di alluminio, robusto e sottile. In più, gli stabilizzatori di gomma sotto la base vi garantiscono la massima presa sulla scrivania, mentre la gomma morbida e la protezione sulla parte superiore prevengono graffi o danni alle vostre cuffie. Per sfruttarlo, vi basterà collegare le 3 parti in pochissimi minuti e avrete un ottimo supporto a vostra disposizione!

Mouse Logitech M185

Il mouse Logitech M185 è caratterizzato da un comodo design sagomato e, non meno importante, è wireless oltre che utilizzabile indifferentemente sia con la mano destra, sia con la sinistra. Il mouse USB in questione, dispone di una rotella di scorrimento linea per linea e include una batteria AA che offre fino a 1 anno di durata grazie alla modalità intelligente, pensata per non consumare energia dopo diversi minuti di inattività. In più, è compatibile con tutto, Windows o iOS. Al momento, è disponibile ad appena 9,99€!

Hub USB C

Utile, portatile e con ben 4 porte USB (1 USB 3.0, 3 2.0): questa Hub disponibile da Amazon a soli 6,99€ è un articolo super conveniente e, non meno importante, super pratico quotidianamente. Si tratta di un prodotto compatibile con quasi tutti i dispositivi dotati di USB-C compresi smartphone Macbook air, Macbook pro, iPad pro e pensato per adattarsi a svariati sistemi operativi, tra cui Windows e MacOs. In più, l’elegante alloggiamento con finitura in alluminio rende l’hub forte e durevole, dissipando il calore in modo rapido e sicuro.

