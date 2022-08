Come ogni anno, è finalmente arrivata la tanto attesa Amazon Gaming Week ovvero il nuovo periodo di super promozioni dello store, valide fino al 9 settembre. Al momento, potrete trovare un’intera sezione dedicata, con un’ampia gamma di sconti su tantissimi prodotti per il gaming. Questi giorni di super ribassi, sponsorizzati dal colosso del gaming Razer, sono caratterizzati dalla partecipazione di numerosi brand da Samsung e Sony fino ad Asus e LG.

Per questo, solo per poco, avrete la possibilità di portare a casa tutto il necessario per la vostra postazione da gaming a dei prezzi davvero incredibili, con sconti che toccano addirittura il 63%! Il nostro consiglio è di effettuare i vostri acquisti il prima possibile e di tenere d’occhio giornalmente le varie offerte dell’Amazon Gaming Week.

Nessuno è escluso dall’Amazon Gaming Week! Che siate amanti dei PC oppure delle console, le proposte per voi sono davvero numerose, super convenienti e pensate per soddisfare ogni vostra necessità. Nella sezione apposita dello store, infatti, sono state create delle comode sottocategorie che vi semplificheranno la navigazione tra gli sconti.

Potrete scegliere di cercare direttamente nella categoria dedicata ai PC e alle postazioni, con prodotti che spaziano dai monitor Samsung fino alle sedie Trust. Avrete la possibilità di portare a casa una smart TV pensata appositamente per la vostra Xbox Series X o per la vostra PS5, dunque in grado di assicurarvi il massimo della qualità in ogni sessione di gioco. Oppure, perché no, pensare all’acquisto di un buono smartphone da gaming, per portare la vostre partite sempre con voi!

A questo punto, se siete interessati a dare uno sguardo ai numerosi articoli che godono di sconti super validi in questo periodo di ribassi di fine estate, nella sezione dedicata al brand, non dovreste assolutamente dimenticarvi di passare sulla pagina Amazon che vi abbiamo comodamente linkato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo sia alla lista di offerte disponibili, proprio qui sotto, sia ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Amazon Gaming Week: le categorie in offerta

