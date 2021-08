Amazon Gaming Week: le migliori offerte sui giochi Nintendo Switch

Continuano le straordinarie offerte della Amazon Gaming Week che, anche per la giornata di oggi, torna ad offrirci irripetibili occasioni dedicate a tutti gli amanti del gaming, con sconti ora concentrati sull’ampio parco titoli di Nintendo Switch, console i cui giochi riservano sorprese a dir poco imperdibili per ogni genere di giocatore, e non solo grazie agli ormai leggendari eroi della casa di Kyoto.

E così, dopo la giornata di ieri all’insegna delle offerte sui giochi PS5 e sui giochi PS4, con oggi è arrivato il momento di riscoprire Mario e compagni, specie grazie ad alcuni titoli a prezzo ribassato che, fidatevi di noi, non possono mancare alla vostra collezione! Stiamo parlando di giochi come il bellissimo Super Mario 3D World, arrivato sul mercato lo scorso 12 febbraio, ed oggi in sconto a soli 48,50€ che, come saprete, sono davvero pochi per un titolo Nintendo.

Divertente, colorato, ed arricchito da un corposo DLC, “Bowser’s Fury”, che fa praticamente da gioco a sé, Super Mario 3D World è un titolo che potrete divertirvi a giocare da soli, o di cui potrete godere in compagnia di altri 3 giocatori, in quella che sarà una lunga e sfaccettata avventura da vivere insieme nel Regno dei Fughi. Osannato dalla critica e dai fan già ai tempi della sua uscita originale per Wii U, Super Mario 3D World è una piccola perla di game design e giocabilità che, finalmente, potrete (ri)scoprire su Nintendo Switch nella sua versione definitiva, specie considerando l’ottima offerta Amazon, che ne ha tagliato il prezzo originale del 19%!

Ovviamente, Super Mario 3D World non è l’unico titoli Nintendo in sconto per questa Amazon Gaming Week, e ne troverete molti altri in sconto sia nella nostra lista di acquisti consigliati qui in calce, sia tramite la pagina di Amazon dedicata alle offerte dove, giorno dopo giorno, potrete tenere d’occhio le migliori occasioni provenienti dallo store. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

