Amazon Gaming Week: le migliori offerte sui giochi PS4

Continua la nostra rassegna dedicata alle offerte della Amazon Gaming Week, in quella che è certamente una delle migliori edizioni di questo ciclico momento di scontistica dedicato al gaming. Dalle smart TV Sony, passando per i notebook MSI, i monitor Acer ed i potenti notebook gaming a marchio Acer, questa Gaming Week si sta rivelando una vera e propria manna per chiunque sia alla ricerca di hardware o accessori di ottima qualità pur essendo, al contempo, alla ricerca di sconti folli.

Una vera e propria cuccagna, insomma, a cui mancavano, almeno fino ad ora, un po’ di offerte improntate squisitamente al gaming, ovvero ai giochi duri e puri. Per vostra fortuna, Amazon sta pensando davvero a tutto, tant’è che vi offriamo ora quelle che sono le migliori offerte dedicate ai videogiochi per PS4 che, tra titoli in esclusiva e multipiattaforma, vi permetteranno di spaziare tra i generi più disparati, con anche la possibilità di acquistare a prezzo scontato alcune attesissime prossime uscite.

Un esempio su tutti? L’ottima offerta relativa all’attesissimo FIFA 22, previsto sugli scaffali il prossimo 1 ottobre, ed oggi disponibile nella sua edizione PlayStation 4 con ben 10 euro di sconto, ovvero a 59,99€, contro i 69,99€ del prezzo originale il che, considerando che il titolo è ancora in preorder, rappresenta certamente un’occasione ghiotta per qualsiasi appassionato del simulatore calcistico di casa EA.

Rinnovato sotto il punto di vista tecnologico, FIFA 22 utilizzerà la nuova tecnologia Electronic Arts chiamata “Hypermotion“, grazie alla quale le animazioni del gioco si avvicineranno in modo incredibile alla realtà. Non parliamo di semplice fluidità nei movimenti, o di un eccellente lavoro di motion capture, ma di anche di gesti, espressioni e posizionamento del corpo che rispecchierà ai limiti del possibili i giocatori reali delle rispettive squadre.

Per far ciò, Electronic Arts ha sviluppato un nuovo sistema di cattura dei movimenti che, unendo il motion capture diretto sui giocatori dei principali club del mondo al machine learning, ha permesso al tema di sviluppo di creare delle rappresentazioni iper realistiche dei giocatori, capaci di riprodurre fedelmente anche i più impercettibili movimento del corpo e facciali, oltre che al naturale posizionamento sul campo! Insomma, FIFA 22 si prospetta come uno dei migliori simulatori calcistici di sempre e, se le promesse saranno mantenute, siamo certi che ci sarà di che divertirsi per la prossima stagione 2021/2022!

Ovviamente, FIFA 22 non è comunque il solo titolo per PS4 in offerta oggi, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte sui giochi PS4 per questa Gaming Week, consultando quella che è la pagina dedicata all’iniziativa. Infine, ci preme ricordarvi che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

