Amazon Gaming Week: le migliori offerte sulle smart TV

Sono già tantissime le offerte che vi abbiamo proposto per l’ottima Gaming Week di Amazon, con sconti che, come avrete visto dalla nostra rassegna degli ultimi giorni, parrebbero in grado di competere anche con i più noti e blasonati momenti dell’anno dedicati alla scontistica, come Black Friday e affini. Il motivo è semplice: Amazon non si sta limitando ad offrirvi sconti sui soli videogame, ma anzi si sta prodigando di abbassare i prezzi di tanti altri prodotti che, in qualche modo, sono comunque associabili al mondo dei videogiochi.

Tra questi, ovviamente, non potevano mancare le smart TV che, pur non essendo le grandi protagoniste di questa tornata promozionale, sono comunque al centro di una serie di offerte davvero molto invitanti, con sconti che possono anche superare i 400 euro! Una vera e propria manna per chi, anche in vista dell’imminente Switch Off, è in procinto di approfittare del bonus rottamazione TV per cambiare il proprio apparecchio.

Del resto, come detto, le offerte non mancano, ed includono anche alcune smart TV di primissimo livello, ma vendute a prezzi davvero molto concorrenziali! Un esempio su tutti è l’eccezionale smart TV Samsung QE50QN90AATXZT da 50″, equipaggiata con uno spettacolare pannello QLED, ed oggi in sconto a soli 1.314,63€, con uno sconto di circa 480 euro rispetto agli originali 1.799,00€ necessari per l’acquisto! Non poco, specie considerando la tecnologia di questo specifico modello che, tra le varie, gode anche di alcune opzioni per il gaming, e di un pannello a bassissima latenza, che la rendono una scelta ideale anche per questa Gaming Week.

Progettata con un design sottile ed elegante, la smart TV Samsung QE50QN90AATXZT si propone con un ampio e luminoso pannello QLED da 50 pollici, provvisto di uno strato di protezione antiriflesso, atto a migliorare sensibilmente la visione anche in situazioni di forte luminosità. Per ciò che riguarda invece le performance video, questa smart TV può fare affidamento sulla potenza del versatile processore Neo QLED 4K con intelligenza artificiale, che analizza in tempo reale le immagini frame per frame, ottimizzandone la qualità sotto ogni punto di vista, per offrire una visione in altissima definizione anche per quei contenuti il cui segnale originale non si avvicina neanche lontanamente al 4K.

Inoltre, grazie alla tecnologia Quantum Dot di Samsung, la smart TV Samsung QE50QN90AATXZT è in grado di ottimizzare e riprodurre il 100% di volume colore il che, specie quando si tratta di film o videogame, conferisce alle immagini un aspetto sontuoso ed incredibile da ammirare, per un’esperienza ai limiti del fotorealismo, avallato – per altro – dal supporto alla tecnologia HDR10+, che permette di mettere in risalto ogni dettaglio, anche il più impercettibile.

Dulcis in fundo, anche dal punto di vista acustico la Samsung QE50QN90AATXZT è più che in grado di dire la sua, grazie soprattutto al sistema di audio spaziale Space Fit che, grazie a dei sensori che rilevano l’ambiente circostante, regola le impostazioni acustiche in modo automatico, così che l’esperienza sonora sia sempre la migliore possibile!

Insomma, stiamo parlando di un prodotto davvero eccezionale, ben chiaro che la Samsung QE50QN90AATXZT non è comunque l’unica smart tv in sconto per questa Amazon Gaming Week, tant’è che vi invitiamo a consultare sia la nostra lista di acquisti consigliati qui in calce, sia la pagina di Amazon dedicata a queste offerte dove, giorno dopo giorno, potrete tenere d’occhio le migliori occasioni provenienti dallo store. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

