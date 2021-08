Amazon Gaming Week: tutte le migliori offerte sui videogiochi

L’Amazon Gaming Week è diventato ormai un appuntamento regolare per tutti gli appassionati dei videogiochi, perché il colosso statunitense propone un sacco di prodotti adibiti al gaming a prezzi decisamente vantaggiosi. Dopo aver dato uno sguardo alle principali proposte per PlayStation 4 e PlayStation 5, in questo articolo vogliamo proporvi tutte le migliori offerte sui videogiochi, in modo tale da permettervi di acquistare quello che meglio si adatta ai vostri gusti.

La lista dei prodotti è abbastanza ampia e variegata, e vi permetterà di comprare titoli recenti ed ambitissimi, appartenenti ai più disparati generi del panorama videoludico, dagli strategici ai rocamboleschi Action-RPG passando per i terrificanti horror. Amazon, dunque, promette tanta carne sul fuoco, tant’è le proposte sono piuttosto interessanti, sia dal punto di vista della scelta che dalla scontistica riportata.

Qualora desideriate acquistare un videogioco per Xbox, vi consigliamo di dare uno sguardo alla Special Edition di Devil May Cry 5, che vi garantirà non solo centinaia di ore di gioco ma anche la possibilità di scoprire la bellezza del Ray Tracing, oltre alle nuove meccaniche introdotte in questo nuovo capitolo. Originariamente disponibile a 39,99€, fino al prossimo 29 agosto potrà esser vostro a “soli” 29,99€, ed include diversi contenuti aggiuntivi da utilizzare all’interno dell’avventura.

Se desiderate, invece, ampliare la vostra raccolta di giochi per Nintendo Switch, il nostro consiglio ricade su Crash Bandicoot 4 – It’s about time. Si tratta di un adrenalinico Platform che abbiamo ampiamente apprezzato in sede di recensione per le sue nuove meccaniche e la sua capacità di far divertire tutti gli appassionati. Disponibile anche per Xbox e PlayStation, l’edizione per la piccola console nipponica è acquistabile a 41,99€ anziché 49,99€.

I possessori di una console Sony possono divertirsi con la Complete Edition di Metro Exodus, un titolo che abbiamo avuto modo di apprezzare e, in questa nuova edizione, si propone in una nuova veste grafica impreziosita dal Ray Tracing. Sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver, il nuovo capitolo di Exodus è venduto a 32,99€ anziché 39,99€!

Chiaramente, questi videogiochi non sono gli unici titoli in offerta oggi, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata anche all’intera proposta di offerte sui giochi Xbox, PlayStation e Nintendo Switch per l’Amazon Gaming Week, consultando quella che è la pagina dedicata all’iniziativa.

Infine, vi ricordiamo ancora una volta che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

