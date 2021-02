Amazon Gaming Week: oltre il 50% di sconto sui prodotti HP

La nostra rassegna stampa dedicata alla Gaming Week di Amazon non si è affatto conclusa, anche perché è arrivato il momento di scoprire le offerte HP, i cui accessori da gaming sono disponibili con sconti che, in alcuni casi, possono anche superare il 50%, con molti prodotti che fanno parte della linea Omen sotto cui, come saprete, ci sono alcuni dei migliori prodotti del mercato, dedicati a chi cerca performance in grado di primeggiare anche nell’ambito professionistico.

Tra i vari, vi segnaliamo le cuffie HP Omen Mindframe Prime, che oggi potrete acquistare con un risparmio di circa 50€, per quello che è un prezzo proposto di 118,99€ invece dei 169,99€ del prezzo di listino. Con un archetto regolabile e cuscinetti imbottiti, le HP Omen Mindframe Prime sono cuffie studiate innanzitutto per offrire il massimo comfort nelle lunghe sessioni di gioco, risultando ancora comode anche quando si supera abbondantemente l’ora di utilizzo. Oltre ad adattarsi in modo sublime alle vostre orecchie, le HP Omen Mindframe Prime offrono infatti dei cuscinetti in memory foam traspiranti e con tecnologia FrostCap, che permette ai padiglioni di rimanere a temperature costanti e senza spiacevoli surriscaldamenti, prevenendo così la formazione di un eccessivo calore nella parte interna delle cuffie.

Ovviamente, essendo cuffie da gaming, le HP Omen Mindframe Prime utilizzano un cavo USB per connettersi, necessario per garantire l’assenza da lag, uno dei principali aspetti da tenere in considerazione quando si partecipa a sfide e campionati online o, semplicemente, mentre si guarda un video. Sul padiglione, inoltre, è presente anche un pratico controllo del volume ed un doppio microfono flip-to-mute, munito di tecnologia per la cancellazione dei rumori ambientali, così da ottimizzare l’audio in chat. Per quanto riguarda la qualità audio, questo specifico modello vanta un suono equilibrato ma che potrete sbizzarrirvi nel personalizzarlo a proprio piacimento, aumentando o diminuendo determinate frequenze sonore con l’ausilio del software Command Center integrato.

