Amazon Gaming Week: sconti da non perdere sugli accessori per Nintendo Switch

La Amazon Gaming Week continua e, di conseguenza, vi proponiamo quelle che sono le migliori offerte di ogni categoria, in particolar modo quella legata agli accessori per la vostra Nintendo Switch, con tantissimi prodotti in sconto per migliorare la vostra esperienza di gioco, elevando il vostro intrattenimento e la vostra postazione ad livello decisamente più alto.

Come abbiamo detto poc’anzi, le offerte dedicate agli accessori della console ibrida di Nintendo sono veramente tantissime, e qualora siate alla ricerca di joypad, custodie e kit per proteggere la vostra console, potrete approfittare dell’iniziativa Amazon cosicché possiate fare vostri quelli che sono i prodotti che meglio soddisfano le vostre esigenze in fatto di gaming.

Una delle offerte più interessanti vede proprio la presenza dei joycon in edizione limitata di The Legend of Zelda Skyward Sword, ora in offerta al prezzo di 74,94€. Trattasi sicuramente di un’occasione incredibile per i fan delle avventure di Link, e visto il loro attuale prezzo di vendita di questo prodotto esclusivo, non possiamo fare altro che consigliarvi di non lasciarvi sfuggire quest’opportunità.

In alternativa, qualora siate alla ricerca di una soluzione più economica, proponiamo il pad wirless Hori, anch’esso a tema The Legend of Zelda, in offerta al prezzo di 43,99€, che potrete abbinare con questa scheda di memoria Sandisk da 64GB per ampliare ulteriormente la vostra raccolta di titoli digitali.

Altra soluzione del brand Hori in offerta su Amazon, è l’ottimo splitpad della Hori a tema Pokemon, che potrete trovare in sconto a 46,99€. Dotato di stick analogici a grandezza naturale, d-pad di precisione e maxi pulsanti dorsali progettati, questo incredibile joypad vi garantirà il comfort e la precisione che stavate cercando, senza rinunciare alla qualità e al divertimento delle vostre sessioni di gioco in piena portabilità.

Ovviamente, come avrete modo di vedere, quelli proposti non sono gli unici accessori Nintendo Switch ad essere in offerta per la Gaming Week di Amazon, motivo per cui, vi consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata al seguente indirizzo, per scoprire quali tra i vari prodotti soddisfa meglio le vostre esigenze in fatto di gaming. Detto ciò, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete costantemente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

