Amazon: incredibili offerte sui prodotti per la cura della casa!

La programmazione giornaliera prosegue con una nuova ed interessante iniziativa promossa da Amazon, rivolta a tutti coloro che desiderano acquistare prodotti per la cura della casa. Infatti, per pochissimi giorni, gli interessati potranno acquistare i migliori articoli Lenor, Dash, Ambi Pur, Viakal e tanti altri ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 40%!

Si tratta dunque di un’ottima occasione per poter riempire le dispense con una serie di prodotti utili per la pulizia della casa. La selezione comprende articoli per lavastoviglie, lavatrici, profumatori per la casa e per gli ambienti più piccoli, come un’autovettura oppure una stanza. Chiaramente, essendo prodotti che hanno una durata settimanale, è possibile anche abilitare l’acquisto periodico automatico, che permette di approvvigionarvi costantemente nel tempo, risparmiando decine e decine di euro.

In questa selezione troverete anche alcuni prodotti della linea Fairy Platinum Plus Allin1, perfette per la maggior parte delle lavastoviglie, che hanno l’obiettivo di rimuovere la sporcizia (anche quella più ostinata ndR) dai piatti. Al tempo stesso, queste particolari pastiglie consentono di risparmiare acqua e sono efficaci anche durante i cicli econologici. Generalmente una confezione da 60 capsule costa 40,99€, ma oggi è disponibile a “soli” 30,99€.

Ciò detto, visto il gran numero di promozioni ancora attive, vi consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte del portale per scegliere l’articolo che meglio si adatta alle vostre esigenze e, in alcuni casi, al vostro elettrodomestico.

