Amazon: meno di 5 euro per questi 10 imperdibili prodotti!

Le scontistiche migliori non coinvolgono solamente i prodotti ultra costosi, come i grandi elettrodomestici, ed ecco perché vi informiamo che Amazon raccoglie spesso una quantità enorme di ottimi articoli economici e li piazza a prezzi praticamente ridicoli. A tal proposito, vi abbiamo segnalato di recente alcuni prodotti disponibili sul colosso dell’e-commerce a meno di 1€ e ora vogliamo mettervi al corrente di una serie di merce dal costo leggermente più alto, ma acquistabile pur sempre a meno di 5€, grazie alle offerte del portale.

Proprio come nell’articolo citato pocanzi, abbiamo selezionato prodotti dalle categorie più disperate e siamo sicuri che molti di questi vi invoglieranno all’acquisto. Dal momento che parliamo di cifre irrisorie, il nostro consiglio è quello di iscrivervi ad Amazon Prime, cosicché possiate beneficiare della spedizione gratuita, anche se va detto che, in alcuni casi, potrebbero essere applicati dei costi di spedizione dovuti a venditori di terze parti.

Cluedo (gioco di carte)

Iniziamo questa “anomala” lista di prodotti con una rielaborazione del classico gioco “chi ha fatto che cosa“, perfetta per intrattenere i vostri bambini in viaggio o a casa di amici. Si tratta di un gioco da tavolo basato sul mistero, in cui i giocatori scopriranno cosa si nasconde sotto la cosiddetta carta delitto, ovvero il colpevole, con quale oggetto ha commesso il crimine e dove, il tutto attraverso delle domande da porre agli altri giocatori. Un gioco divertente e adatto a tutti, in particolare per gli amanti del mistero e delle carte.

Indovina Chi? (gioco di carte)

Rimanendo a tema giochi di carte, vi segnaliamo “Indovina chi?” che, grazie alle offerte Amazon, potrete ora acquistarlo a meno di 5€. Anche in questo caso si tratta di un gioco che i bambini ameranno, permettendogli di trascorrere momenti felici. Basato sul classico titolo, ogni giocatore dovrà disporre le proprie carte davanti a sé e prendere una carta dal mazzo misterioso. Dopo di che i giocatori dovranno porre a turno una domanda, la cui risposta può essere “sì/no” per indovinare il personaggio misterioso dell’avversario.

Mini altoparlante bluetooth

Passiamo ora ad un’altra tipologia di prodotti, segnalandovi questo piccolo altoparlante bluetooth dal costo irrisorio e dal design sicuramente unico. Munito di ventosa, potrete attaccarlo dietro al vostro smartphone e usarlo per ascoltare la musica, la cui qualità sarà ovviamente migliore di quella dello smartphone, nonostante le dimensioni di pochi centimetri. Inoltre, integra un microfono per far sì che possiate parlare in vivavoce e una batteria ricaricabile incorporata, con collegamento tramite un semplice cavo USB. Compatibile con qualsiasi dispositivo bluetooth, questo piccolo altoparlante si rivelerà senz’altro un ottimo acquisto.

Pad riscaldante

Realizzato con fibra di alta qualità, questo pad riscaldante vi aiuterà ad affrontare il tipico freddo invernale. Si alimenta tramite un semplice cavo USB e vanta una grande area di riscaldamento, permettendovi di usarlo per riscaldare spalla, collo, vita, schiena e addome. Compatto, leggero e facile da usare, vi farà provare un nuovo modo di rimanere a caldo, a patto che le vostre aspettative a riguardo siano basse ovviamente.

Coltello da campeggio 11 in 1

Se vi piace avventurarvi nei boschi o, semplicemente, preferite munirvi di un coltello capace di svolgere diverse funzioni, allora vi consigliamo di prendere in considerazione questo specifico modello. Realizzato in acciaio inox, si tratta di una soluzione da campeggio o, se vogliamo, di un coltello da sopravvivenza. La sua struttura, infatti, è pensata per essere multifunzione, permettendovi di usarlo come portachiavi, moschettone, cacciavite piatto o come una chiave inglese. Insomma, potrebbe rivelarsi un ottimo oggetto da portare con se o magari un’idea regalo ideale per gli amici escursionisti.

Portachiavi 6 in 1

Chi ha detto che i portachiavi non possono avere anche altri ruoli? Questo specifico strumento, infatti, vi permetterà di utilizzarlo anche come cacciavite a stella, cacciavite normale, cacciavite a testa piatta, nonché come apribottiglie e taglierino. Portatile e pratico, sarà perfetto per uso esterno. Inoltre, è pieghevole quindi non occupa molto spazio, nonostante sia dotato di svariate funzioni.

Orologio sportivo

Se pensate che non esistessero orologio in acciaio inossidabile e impermeabili a meno di 5€ vi sbagliavate. Il modello da noi selezionato non solo vanta un’ottima resistenza e una qualità generale discreta, ma anche un quadrante moderno con un design capace di stupire. Ovvio, non siamo di fronte ad un dispositivo dalle funzioni tipiche dell’ormai noti smartwatch, ma a questo prezzo è sicuramente un prodotto interessante.

Mouse wireless

Come saprete, il mouse è fondamentale per usare il PC Desktop ma potrebbe venire in aiuto anche se abbinato ad un notebook, dal momento che sarà decisamente più immediato e facile cliccare sulle icone, selezionare testo e spostare le finestre del sistema operativo. Se vi accontentate di una soluzione economica, quello che vedete sulla vostra destra farà sicuramente al caso vostro, anche perché si tratta di un modello wireless dotato di sensore ottico. Si alimenta con 2 batterie AAA ed è incredibilmente preciso se consideriamo il prezzo.

Cuffie magnetiche wireless

Alzi la mano chi non preferisce ascoltare la musica durante gli allentamenti o mentre si sta viaggiando in treno. Queste cuffie wireless sono studiate appositamente per tale scopo, con una calamita che vi permetterà di indossarle attorno al collo senza che cadano quando non sono in uso. La loro struttura vi permetterà, inoltre, di non preoccuparvi dei cavi aggrovigliati, rendendole confortevoli e leggere. Il collegamento avviene tramite bluetooth 4.2 con una portata di trasmissione massima di 15 metri.

Tastiera multimediale USB

Per finire questa particolare lista di prodotti prettamente economici ma utili, vi segnaliamo una tastiera multimediale con cavo, la cui alimentazione avviene ovviamente tramite cavo USB. Il layout è italiano e si tratta di un modello dotato di tastierino numerico, nonché di svariati tasti dedicati alla parte multimediale, tra cui quelli riservati per mettere in pausa o passare al brano successivo. Nonostante il prezzo basso, la struttura si dimostra robusta e i tasti sono silenziosi. Insomma, un modello niente male per chi non ha grosse pretese.

