Amazon: 10 prodotti imperdibili a meno di 1 euro!

Amazon vuole sorprendere i suoi utenti con un numero spaventoso di iniziative, ciascuna dedicata ad una particolare esigenza. Il portale statunitense, quest’oggi, ha pensato bene di inaugurare una nuova promozione che coinvolge dieci prodotti imperdibili, distribuiti ad un prezzo inferiore di un euro. In questo articolo abbiamo pensato di raggruppare questi articoli economici, in modo tale da consentirvi di risparmiare tanti soldi.

La lista è composta da dieci prodotti, appartenenti alle più disparate categorie del portale, appunto per rispondere a diverse esigenze degli utenti. Bisogna sottolineare che il prezzo di vendita non comprendono i costi di spedizione e alcuni prodotti non sono compatibili con la spedizione veloce di Amazon Prime. Dunque, senza indugiare ancora oltre, vi auguriamo una buona lettura e un buono shopping!

Ricevitore Wireless per auto Lorenlli

Come primo prodotto vogliamo consigliarvi l’acquisto del ricevitore wireless sviluppato da Lorenlli. Si tratta di un piccolo strumento che può essere collegato alla propria auto e permette di ascoltare la musica del proprio smartphone dalle casse dell’abitacolo. Il collegamento avviene attraverso un jack audio 3,5 mm e la connettività Bluetooth. Non manca la possibilità di effettuare e ricevere videochiamate, con funzione di vivavoce.

» Acquista Ricevitore Wireless per auto Lorenlli a soli 0,49€

(Costi di spedizione: 3,29€)

Multi Cavo USB

Un cavo USB di riserva può sempre servire, soprattutto per coloro che viaggiano parecchio. Tra questi, vi consigliamo di dare uno sguardo al multi-cavo USB 3-in-1, che vanta dunque tre connettori. Il primo con interfaccia USB-C per gli smartphone di ultima generazione; il secondo per i dispositivi con Micro-USB per i dispositivi meno recenti; il terzo per gli iPhone poiché troviamo un connettore lightning. Il prezzo è poco inferiore ai 50 centesimi, e sono disponibili diverse colorazioni.

» Acquista Multi Cavo USB a 0,50€

(Costi di spedizione: 3,99€)



Scaldamani DDyna

Con l’avvicinarsi della stagione invernale è doveroso dotarsi di prodotti che possono migliorare il comfort, come nel caso di scaldamani. Per questo motivo, vogliamo consigliarvi un prodotto capace appunto di riscaldare le vostre mani, in particolare quello sviluppato da DDyna, che garantisce un riscaldamento continuo fino a sei ore. Vanta naturalmente un design ergonomico, con una presa comoda.

» Acquista Scaldamani DDyna a 0,81€

(Costi di spedizione: 1,99€)



Orologio LED YoBuyBuy

Tra i prodotti a meno di un euro, vi suggeriamo di dare uno sguardo all’orologio da polso sviluppato da YoBuyBuy. Si tratta di un piccolo dispositivo per bambini che si caratterizza da un corpo centrale con display LED e un cinturino in gel di silicone. Ottimo anche per controllare le proprie performance in allenamento con la comoda funzione timer.

» Acquista Orologio LED YoBuyBuy a 0,01€

(Costi di spedizione: 1,99€)



Mini-aspirapolvere USB Lodenlli

Briciole sulla tastiera del vostro notebook? Niente paura! Ci pensa il mini-aspirapolvere di Lodenlli! Questo piccolo gioiellino USB è in grado di fornire un’esperienza di pulizia rapida e semplice su computer, tastiere, stampanti e attrezzatura fotografica. La sua interfaccia USB permette di utilizzarlo senza alcun limite di tempo. Al suo interno troviamo un piccolo e nuovissimo motore tedesco di alta qualità versione 4.0 che garantisce una super aspirazione.

» Acquista Mini-aspirapolvere USB Lodenlli a 0,99€

(Costi di spedizione: 3,99€)



Poggiapolsi per desktop Ba30DEllylelly

Se desiderate acquistare un poggiapolsi per desktop, allora quello sviluppato da Ba30DEllylelly rappresenta la soluzione giusta per la vostra postazione, considerando il suo prezzo di vendita tendente allo zero. Presenta un design di base antiscivolo, ed è facile da pulire e comodo da usare. Oltre a ciò, è realizzato con un materiale resistente all’acqua, motivo per cui offre una sicurezza maggiore rispetto ad altri prodotti di questo segmento di mercato.

» Acquista Poggiapolsi per desktop Ba30DEllylelly a 0,99€

(Costi di spedizione: 4,99€)



Antenna USB per connessione wireless

Un altro prodotto dalle ottime specifiche è l’antenna USB per il collegamento wireless realizzata da Lorenlli, in particolare il modello MTK7601. Stiamo parlando di una piccola chiave USB che consente dunque a collegarsi ad Internet, soprattutto indicato per coloro che non possiedono un dispositivo capace di navigare nel web. Supporta le tecnologie 802.11b/g/n.

» Acquista Antenna USB per connessione wireless a 0,99€

(Costi di spedizione: 3,29€)



Portachiavi anti-smarrimento Sensitiveliu

Qualora siate interessati ad un portachiavi anti-smarrimento, vi consigliamo di acquistare quello sviluppato da Sensitiveliu. Si tratta di un piccolo dispositivo da aggiungere alle chiavi, e assicura la massima sicurezza poiché avvisa – tramite connessione wireless – l’avvenuto smarrimento del proprio smartphone. Vanta anche la funzione di autoscatto remoto, che si aziona autonomamente dopo un certo lasso di tempo.

» Acquista Portachiavi anti-smarrimento Sensitiveliu a 0,25€

(Costi di spedizione: 3,99€)



Mouse Yixikejiyouxian

Tra gli altri prodotti venduti ad un prezzo inferiore ad un euro, vi suggeriamo di dare uno sguardo al mouse wireless sviluppato da Yixikejiyouxian. Possiede innanzitutto un vano per due batterie ministilo, e assicura un basso consumo energetico. Si collegano al proprio PC attraverso una connessione wireless a 2,4 GHz e può operare fino a 10 metri.

» Acquista Mouse Yixikejiyouxian a 0,01€

(Costi di spedizione: 4,99€)



Mouse Ba30DEllylelly

Come ultimo prodotto, vi presentiamo un altro mouse, ma questa volta realizzato da Ba30DEllylelly. Questo piccolo dispositivo (come nel caso del vecchio articolo) possiede un vano per batterie mini-stilo e assicura una buona autonomia con consumi energetici ridotti. La connessione avviene con una linea wireless a 2,4 GHz, mentre la distanza operativa è fino a 10 metri.

» Acquista Mouse Ba30DEllylelly a 0,69€

(Costi di spedizione: 3,99€)