Amazon Prime Day: -20% su elettronica e articoli per la casa

Come saprete, Amazon ha ormai ufficializzato le date degli attesissimi giorni del Prime Day, fissando ai prossimi 13 e il 14 ottobre i giorni in cui il portale delizierà i suoi iscritti Prime con una ricca moltitudine di offerte, con sconti che – ne siamo certi – spazieranno per ogni versante della ricca proposta del portale: dalla tecnologia agli articoli della casa.

E proprio parlando di ambo i settori, Amazon ci ha appena concesso una piccola sorpresa. Un “antipasto” alle alle offerte dei Prime Day che, come le stesse, sarà accessibile solo agli iscritti prime e che fino alla prossima settimana vi offrirà la chance di acquistare diversi prodotti tech e per la casa, con soluzioni che vanno da prodotti molto comuni, come ad esempio posate e affini, sino a prodotti decisamente più appetibili come aspirapolvere, forni elettrici e affini. Le offerte sono innumerevoli, e la cosa curiosa è che il portale le sta sostituendo e rimpiazzando con un buon ritmo, animando una pagina appositamente dedicata con proposte variegate ed adatte a tutte e tasche.

Tante le offerte, diverse le categorie, ci è impossibile consigliarvi dei prodotti specifici, proprio perché il rischio è che la nostra proposta vada esaurita ancor prima che riusciate a leggerla. Ecco perché vi proponiamo direttamente quella che è la pagina che il portale sta riservando alle offerte e che, al di la di quanto specificato da Amazon, talvolta riescono persino a superare il 20% del prezzo di sconto proposto dall’offerta! Meglio quindi approfittarne a patto che, come detto in apertura, siate clienti Prime, gli unici a cui questa nuova offerta in attesa del Prime Day sembra essere rivolta.

