Ci siamo: dopo una lunga attesa gli Amazon Prime Day 2022 hanno finalmente avuto inizio e, con loro, una valangata di tante offerte diverse. Tra hardware, televisioni, elettrodomestici e oggettistica varia trovano ampio spazio ovviamente anche i videogiochi, con una lunga serie di offerte che ci permettono di risparmiare anche diverse decine di euro. Non male, vero?

Tra i tanti videogiochi in offerta per gli Amazon Prime Day non possiamo non citare il bellissimo LEGO Star Wars La Saga Completa, proposto con il 15% di sconto rispetto al prezzo di listino e in grado di catapultarci in una bellissima e divertentissima avventura. Se cercate qualcosa di più “impegnativo” a fare al caso vostro potrebbe essere l’ottimo Final Fantasy VII Remake Intergrade nella sua versione tecnicamente aggiornata e completa di DLC a soli 39,99 euro o il recentissimo The DioField Chronicle, uscito da pochi giorni ma già disponibile con quasi il 20% di sconto grazie alle offerte di Amazon dedicate ai suoi clienti più affezionati.

Gli sconti sui migliori videogiochi non si esauriscono ovviamente qui e tra di essi possiamo trovare anche ottimi titoli come Marvel’s Guardians of the Galaxy a meno di 20 euro, Crash Bandicoot 4 per Nintendo Switch con oltre il 50% di sconto e molto altro ancora. Insomma, c’è proprio solo l’imbarazzo della scelta per questi Amazon Prime Day 2022!

I migliori videogiochi in offerta al Prime Day 2022

