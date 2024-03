Amazon: sconti da discount su caffè, cioccolata e non solo!

La sezione dedicata al cibo su Amazon sta crescendo costantemente, offrendo ai clienti (soprattutto quelli abbonati Prime) la possibilità di ricevere alimenti e bevande direttamente a casa a prezzi notevolmente inferiori rispetto ai supermercati. All’interno dello store, inoltre, troverete una vasta gamma di offerte che vi consentiranno di risparmiare ancora di più. In particolare, oggi vi segnaliamo le promozioni su caffè, cioccolata e non solo, con sconti fino al 30%!

Offerte cioccolata e caffè Amazon, perché approfittarne?

Il catalogo di Amazon è estremamente ampio e comprende non solo cioccolata e caffè sia in capsule che in polvere, ma anche chewing gum, caramelle e tisane. Oltre a prepararvi per la Pasqua imminente, dunque, potrete anche rifornire la dispensa con articoli delle migliori marche, tra cui Lavazza, Borbone, Kinder e Pellini.

Per esempio, se possedete una macchina per il caffè compatibile con il sistema Nespresso non potete assolutamente perdervi l’offerta sulle capsule Borbone Respresso Miscela Nera. La confezione da 100 pezzi è in sconto a 16,15€ anziché 19,70€, il che significa che spenderete solamente 16 centesimi a unità! Queste cialde, frutto di una pregiata selezione di miscele, vi garantiranno un espresso dal gusto intenso e ricco come quello del bar, il tutto comodamente a casa vostra.

Se, invece, preferite il caffè macinato o se siete in possesso di un bar o ristorante a fare al caso vostro è il pacco con due confezioni da 250 grammi di caffè Pellini Gustobar N.3, in offerta a soli 9,49€ invece di 11,65€. Questo caffè tostato e macinato include miscele uniche ed esclusive composte da qualità pregiate di Arabica e Robusta selezionate direttamente nei luoghi d’origine, garantendovi un risultato da sogno.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei tantissimi prodotti in sconto su Amazon, quindi vi invitiamo a consultare la pagina dedicata per scoprire il catalogo intero. Il nostro consiglio è quello di inserire nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che le offerte potrebbero terminare a breve, così come le scorte disponibili!

