GDDR7 ufficiali, ecco le memorie delle prossime GPU NVIDIA e AMD

JEDEC ha ufficializzato il nuovo standard di memoria GDDR7, che verrà usato da NVIDIA e AMD sulle schede grafiche di prossima generazione. Come di consueto, il nuovo standard segna un passo in avanti significativo nel mondo delle prestazioni grafiche.

Tra le caratteristiche principali di GDDR7 troviamo una larghezza di banda doppia rispetto a GDDR6, che raggiunge i 192GB/s per dispositivo. Si tratta di una novità fondamentale non tanto quanto per i videogiochi, quanto per le applicazioni di intelligenza artificiale, che ne beneficiano particolarmente. Altra novità è l’adozione dell’interfaccia PAM3 (Pulse Amplitude Modulation), che migliora il rapporto segnale rumore (SNR) durante il funzionamento ad alta frequenza e assicura una maggior efficienza energetica. PAM3 permette di trasmettere 3 bit in 2 cicli, quindi un bit in più rispetto a NRZ, che trasmette 2 bit in 2 cicli.

Tra le altre novità, troviamo LFSR (Linear-Feedback Shift Register) indipendente dal core, che migliora la precisione dell’addestramento riducendone i tempi, 4 canali indipendenti (il doppio rispetto a GDDR6), supporto a densità 16Gbit e 32Gbit e alla modalità a 2 canali, per raddoppiare la capacità di sistema e funzionalità come ECC on-die con segnalazione in tempo reale, controllo degli errori e scrubbing e funzionalità CAPARBLK.

Mian Quddus, Presidente del Consiglio di Amministrazione di JEDEC, ha dichiarato: “La GDDR7 rappresenta un notevole avanzamento nel design della memoria ad alta velocità. Con l’adozione della segnalazione PAM3, l’industria della memoria ha una nuova strada per estendere le prestazioni dei dispositivi GDDR e guidare l’evoluzione continua delle applicazioni grafiche e ad alte prestazioni.”

Michael Litt, Presidente del Sottocomitato GDDR di JEDEC, ha aggiunto: “La GDDR7 non si concentra solo sulla larghezza di banda, ma soddisfa anche le esigenze di mercato per l’affidabilità, incorporando le più recenti funzionalità di integrità dei dati. Questo consentirà ai dispositivi GDDR di servire meglio i mercati esistenti, come il cloud gaming e il calcolo, e di estendersi a nuove applicazioni come l’intelligenza artificiale.”