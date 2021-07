Amazon: sconti oltre il 30% sui piccoli elettrodomestici IKOHS!

In vista delle imminenti vacanze estive, i grandi e-commerce come Amazon stanno aumentando il numero di offerte dedicate, dandovi modo di acquistare a prezzi stracciati tutto ciò che vi è sfuggito in precedenza, e coinvolgendo anche nuovi prodotti mai scontati finora, come è il caso delle soluzioni a marchio Ikohs, un brand forse poco noto al grande pubblico ma esperto nel settore dei piccoli elettrodomestici.

Ikohs produce tantissimi elettrodomestici per la casa e la cucina e molti di essi vengono ora proposti a prezzi veramente interessanti per tutto l’arco della settimana. Con questi sconti potrete risparmiare, in alcuni casi, oltre il 30%, e una delle offerte più interessanti riguarda il frullatore Ikohs Line BT-Moi, che viene proposto a soli 24,95€, con un taglio del 29% rispetto al prezzo originale.

Piccolo ma potente, il frullatore Ikohs Line BT-Moi vi permetterà di preparare frullati sani e rinfrescanti da bere ovunque voi siate e, soprattutto, in tempi brevi, grazie al potente motore da oltre 200W. Pratico ed elegante, nonché dal peso irrisorio, è perfetto da utilizzare in qualsiasi periodo dell’anno, soprattutto in estate, quando un ottimo frullato vi aiuterà a combattere il caldo oltre ad aiutarvi a mantenere uno stile di vita salutare. Ottimi i materiali, con l’acciaio inox che viene usato sia dalla base che nelle pale del miscelatore, in modo che sia il più duraturo e resistente possibile.

Caratterizzato da linee minimal, il frullatore Ikohs Line BT-Moi viene accompagnato da un bicchiere portatile da 400ml, utile qualora preferiate portarvi una bevanda cremosa e nutriente in palestra o montagna. Insomma, una soluzione dal prezzo abbordabile ma ottima, perfetta per gli amanti del frullato.

Ovviamente, le offerte che hanno visto prendere di mira i prodotti a marchio Ikohs non si limitano a questo

